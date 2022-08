Takto vám dokážu hackeri čítať e-maily a kradnúť údaje z účtov Gmail

V dnešnej dobe sú kybernetické úroky tak rafinované, že môžete byť pod drobnohľadom hackera naozaj dlho a ani o tom nemusíte vedieť. Príkladom je aj aktuálne varovanie, ak používate e-mailovú službu Gmail. Bezpečnostní experti objavili škodlivý malvér s názvom SHARPEXT, o ktorom sa predpokladá, že pochádza od hackerskej skupiny v Severnej Kórei s názvom SharpTongue. Malvér sa zameriava na Gmail účty a je aktívny už viac ako rok, pričom kradne tisíce správ z nič netušiacich účtov.

Rovnako ako pri mnohých iných podvodoch so škodlivým softvérom, hrozba začína tým, že obetiam príde správa, ktorá ich navádza na kliknutie a stiahnutie priloženého dokumentu. Ak si používateľ stiahne nebezpečný súbor, ten tajne nainštaluje rozšírenie do internetového prehliadača Chrome ale aj do Edge od Microsoftu. Takéto útoky sú zaznamenané v Južnej Kórei, ale aj v Európe či USA, takže nie je vylúčené, že ste sa aj vy mohli stať obeťou.

Po stiahnutí a inštalácii tohto rozšírenia do prehliadača dokáže čítať e-maily a kradnúť údaje z účtov Gmail. Dokáže tiež skryť všetky pop-up upozornenia, ktoré upozorňujú používateľa na neoverené rozšírenie spustené na jeho zariadení. Kradnutím e-mailových údajov v kontexte už prihlásenej relácie používateľa je útok skrytý pred poskytovateľom e-mailovej služby, takže detekcia je veľmi náročná. Podobne spôsob, akým rozšírenie funguje, znamená, že podozrivá aktivita nie je zaznamenaná v aktivite účtu, aby ju používateľ mohol skontrolovať.

Našťastie však hneď teraz môžete urobiť niekoľko vecí, aby ste sa udržali v bezpečí pred touto hrozbou. Určite nepodceňujte zabezpečenie svojho počítača, používajte antivírusový softvér, prípadne nástroje na odstránenie malvéru. Taktiež môžete prejsť na stránku rozšírení prehliadača Chrome alebo Edge a skontrolovať, či sa nejaké rozšírenia nenainštalovali bez vášho vedomia. Ak uvidíte nejaké podozrivo vyzerajúce rozšírenia, ktoré nepoznáte, okamžite ich odstráňte.