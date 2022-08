Na predpísanie Paxlovidu by mal po novom stačiť aj antigénový test z MOM

Daňko: Vyšetrovanie v kauze Súmrak by sa mohlo skončiť do mesiaca

Vyšetrovanie v kauze Súmrak by sa mohlo skončiť do mesiaca. Vyhlásil to riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ľubomír Daňko na štvrtkovej tlačovej konferencii.