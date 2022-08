​Video: Žena si našla v tampóne záhadný objekt, teraz varuje ďalšie používateľky

Používateľka TikToku Celia sa s ostatnými užívateľmi podelila o svoj zážitok pri rozbaľovaní balíčka tampónov. Ako mladá Američanka vysvetľuje vo videu, zvláštny vzhľad jedného z tampónov spozorovala ešte predtým, ako ho stihla vybrať z ochranného balenia.

„Ako vždy som šla na záchod a chcela som si aplikovať tampón,“ tvrdí Celia vo videu s tým, že aktuálne nepoužíva organické tampóny, lebo ich je nedostatok.

Celia následne ukazuje divákom tampóny z balíčka. „Jasne vidíte, že tampóny sú fialové, každý jeden z nich je fialový,“ ukazuje, pričom fialová je bežná farba tampónov tohto druhu. Celia ešte dodáva, že ide o tampóny veľkosti Super.

„Potom som si všimla toto,“ hovorí autorka videa, zatiaľ čo ukazuje jeden balíček, ktorý zakrýva zjavne červený tampón. „Napadlo mi, že možno stavili na nové sfarbenie, ale potom som ho vybrala a otvorila, a pozerám sa naň – čo to je,“ pýta sa Celia v šoku.

Papierový obal skrýval namiesto tampónu aplikátor s červeným kovovým predmetom. Celii sa ho podarilo otvoriť a vnútri našla vatovú výplň s papierovými časticami.

Američanka v nasledovnom videu vysvetlila, že balíček nekupovala v obchode, ale ho dostala od kamarátky, ktorá pracuje priamo vo výrobnej hale spoločnosti. Firma sa jej po zverejnení videa ospravedlnila a údajne poskytla kompenzáciu.

„To video som zverejnila len pre prípad, že by sa niečo podobné dostalo do rúk niekomu, kto s tým nemá skúsenosti, a začal by to používať,“ reaguje Celia na svoje vlastné video. „Nemalo by k tomu dochádzať, a je jedno, či ste si to kúpili alebo vám to niekto daroval. Toto nemalo vyjsť z továrne. Je jedno, ako som sa k tomu dostala.“

Podľa mnohých diskutujúcich kovová súčiastka slúži ako tester, a do balenia tampónov sa dostala náhodou. Písmená SS majú v angličtine zodpovedať označeniu pre „stainless steel“, teda nehrdzavejúcu oceľ, čo nakoniec potvrdil aj hovorca spoločnosti Tampax, podľa ktorého došlo k náhodnému úniku vzorkovača z továrne.