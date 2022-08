Taiwanská prezidentka: Vojenská hrozba zo strany Číny sa nezmenšila

Čínu rozhnevala minulotýždňová návšteva predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane, ktorý má demokraticky volenú vládu a odmieta byť ovládaný Pekingom. Ten však pokladá ostrovnú krajinu za svoje územie. Čína zareagovala dosiaľ najrozsiahlejšími vojenskými cvičeniami okolo ostrova. Oproti pôvodnému plánu ich ešte o štyri dni predĺžila.

Čínska armáda v stredu oznámila, že „počas manévrov splnila rôzne úlohy“ a pri Taiwane bude robiť pravidelné hliadky. To naznačuje, že manévre ukončila, ale že bude naďalej vyvíjať tlak na ostrov. Počas cvičení boli vypálené aj balistické rakety, pričom niektoré preleteli ponad taiwanské hlavné mesto Tchaj-pej a dopadli do mora do výlučnej ekonomickej zóny Japonska. Čína tiež simulovala námorné a letecké útoky na ostrov.

Taiwan podnikol vojenské cvičenia pomerne malého rozsahu - išlo o každoročné manévre naplánované ešte pred zosilnením napätia a zamerané na odrazenie invázie. Prezidentka Cchaj Jing-wen navštívila vo štvrtok veliteľstvo vzdušných síl. Pred dôstojníkmi povedala, že hrozba čínskej armády nezoslabla. Taiwan však nebude vyostrovať konflikty, ani vyvolávať spory. „Budeme pevne brániť svoju suverenitu a národnú bezpečnosť a držať sa politiky obrany demokracie a slobody,“ citoval prezidentku jej úrad.

V blízkosti stredovej línie v Taiwanskej úžine sa vo štvrtok popoludní zdržiavalo maximálne desať čínskych a taiwanských námorných lodí. Pre Reuters to povedal miestny zdroj a dodal, že oproti predchádzajúcim dňom sa tento počet „veľmi znížil“.