Dekan: Kardinál Tomko bol osobnosťou s pevnou vierou a skutočnou spiritualitou

So zosnulým slovenským kardinálom Jozefom Tomkom odišla osobnosť s pevnou vierou, so skutočnou spiritualitou a živým cirkevným cítením. Dekan kardinálskeho zboru Giovanni Battista Re to uviedol vo štvrtok na poslednej rozlúčke s Tomkom vo Vatikáne, na ktorej záverečný obrad vykonal pápež František, informuje TASR.

Re na omši v Bazilike sv. Petra pripomenul, že Tomko, ktorý zomrel 8. augusta vo veku 98 rokov v Ríme, bol najstarším z kardinálov a celý svoj dlhý a intenzívny život zasvätil službe Bohu a bratom v Rímskej kúrii, kde v priebehu rokov zastával mnoho úradov. Bol jediným slovenským kardinálom.

Giovanni Battista Re v homílii ďalej priblížil život Tomka, ktorého po skončení druhej svetovej vojny vyslal košický biskup do Ríma, aby dokončil štúdiá. Historické udalosti – v dôsledku odporu novej komunistickej vlády voči katolíckej cirkvi – mu po roku 1948 zabránili v návrate do vlasti.

Spomenul tiež, že v roku 1979 pápež Ján Pavol II. zveril Tomkovi úrad generálneho tajomníka biskupskej synody. Biskupskú vysviacku mu pápež udelil osobne, vzhľadom na politické dôvody však nie vo vatikánskej bazilike, ale v menšej Sixtínskej kaplnke. Vysviacka bola podľa Reho z vôle pápeža osobitne slávnostná, keďže Ján Pavol II. chcel zdôrazniť blízkosť Slovensku a celej umlčanej cirkvi v ťažkej situácii pre katolíkov na druhej strane železnej opony.

V roku 1985 sa Tomko stal prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov a bol vymenovaný za kardinála. Počas pôsobenia v úrade prefekta dal podľa kardinála Reho príklad veľkého misijného a apoštolského nasadenia, keď podnikol viac ako 100 ciest na územia zverené jeho kongregácii a prejavoval veľkého ducha otvorenosti voči národom, ich kultúram a tradíciám.

Na obradoch vo Vatikáne sa zúčastnila aj delegácia slovenských biskupov, kňazov a zasvätených, ktorú viedli bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Koncelebrovalo približne 15 slovenských kňazov, informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS).

Obrady sa uskutočnili podľa zvyklostí bežných pri pohreboch členov kardinálskeho zboru. Omšu v latinčine a taliančine celebroval pri oltári katedry v zadnej lodi baziliky taliansky kardinál Re, ktorého s Tomkom spájalo dlhoročné priateľstvo.

V závere eucharistického slávenia pápež František predsedal obradu posledného odporúčania (ultima commendatio) a rozlúčky (valedictio). Oblečený v liturgickom plášti pluviál predniesol modlitby nad rakvou.

Po rozlúčke v Ríme prepravia pozostatky zosnulého kardinála slovenským vládnym lietadlom do Bratislavy. V piatok a sobotu budú vystavené na verejnú úctu v Katedrále sv. Martina, v nedeľu a pondelok v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Omša s pohrebnými obradmi bude v utorok 16. augusta o 11.00 h. Hlavným celebrantom bude emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.