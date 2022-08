Hamran odmieta kritiku opozície, polícii podľa neho dôveruje 63 percent ľudí

Podľa Hamrana dôvera v políciu stúpa, najnovšie prieskumy agentúry AKO ukázali, že polícii dôveruje 62 percent ľudí. Poukázal, že od roku 2013 sa pohybovala dôvera okolo 40 percent. Policajný prezident to uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Fico podľa Hamrana systematicky dehonestuje prácu policajtov, spochybňuje prebiehajúce vyšetrovania a odbornú autoritu vyšetrovateľov či prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry. „Ak v tejto krajine niekto, kto bol trojnásobný bývalý premiér, začne spochybňovať súdne rozhodnutia, tak si myslím, že zásadným spôsobom spochybňuje základné princípy fungovania právneho štátu,“ dodal Hamran. Zastal sa vyšetrovateľov a povedal, že politický vplyv v polícii prestal.

Policajný prezident je presvedčený, že nielen policajný manažment by mal mať záujem na tom, aby stúpala dôvera v políciu. Aj od politikov očakáva, že nebudú vyvolávať kroky smerujúce k tomu, aby bola dôvera v políciu znižovaná. „Hanbil by som sa kritizovať nový policajný manažment, ak by som mal na čele policajného zboru nominantov, ktorých mali oni,“ doplnil Hamran.

V reakcii na kritiku exministerky Sakovej, ktorá na sociálnej sieti hodnotila nedostatok policajtov a zhoršujúcu sa nedôveru občanov v políciu a poukazovala, že v PZ chýba 2000 policajtov, uviedol, že to nie je novinka. „Za posledných 12 rokov máme štatistiky, kde sme zistili, že len dva kalendárne roky mali prílev policajtov vyšší ako odlev,“ uviedol Hamran. Počas spomínaného obdobia boli podľa jeho slov osem rokov ministrami vnútra nominanti Smeru-SD.