Vláda v Česku sa pripravuje na stav núdze

České ministerstvo priemyslu a obchodu (MPO) navrhuje, aby sa v prípade núdzovej energetickej situácie vykurovali budovy na nižšiu teplotu. Cieľom predloženej vyhlášky je reagovať na prípadný výpadok dodávok plynu. Informuje o tom TASR na základe materiálov zverejnených v elektronickej knižnici pripravovanej legislatívy.

Ak by v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne hrozilo, že Česko nebude mať dostatok paliva v teplárňach, pocítia to aj domácnosti. V centrálne vykurovaných obývačkách by teplota podľa vyhlášky mala klesnúť na hodnotu 18 stupňov Celzia, v kúpeľniach na 19 stupňov a na schodiskách na 10 stupňov Celzia. V administratívnych budovách by sa vykurovalo na 18 stupňov Celzia.

Cieľom navrhovanej vyhlášky, ktorú rezort Josefa Síkelu predložil do pripomienkového konania, je úspora energií a zemného plynu. Zároveň chce však ministerstvo zachovať minimálne požiadavky na „tepelnú pohodu“.

Ako dôvod na novú úpravu pravidiel vykurovania český rezort priemyslu a obchodu uvádza agresiu voči Ukrajine zo strany Ruska, ktoré je hlavným externým dodávateľom zemného plynu pre Česko.

Česká republika sa na možné obmedzenie či zastavenie dodávok plynu pripravuje aj naplňovaním kapacít v plynových zásobníkoch. Tie sú podľa utorkového vyjadrenia českého premiéra Petra Fialu aktuálne naplnené na 80 %.