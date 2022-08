Video: Projekt Nivelir: Nový ruský satelit vo vesmíre prenasleduje ten americký, tvrdia záznamy

Ak by ste sa na hviezdnu oblohu pozorne zadívali pomocou teleskopu, našli by ste na nej dva satelity, ktoré opisujú približne rovnakú dráhu. Rozdiel je len v tom, komu patria.

1. augusta 2022 Rusko vypustilo do vesmíru raketu Sojuz-2.1v, ktorá so sebou niesla vojenský satelit Kosmos-2558. Hoci Ruská federácia nepriblížila cieľ tejto misie, ide pravdepodobne o súčasť takzvaného Projektu Nivelir, ktorý využíva malé satelity na sledovanie iných satelitov vo vesmíre.

„Ešte pred vypustením kolovali zvesti o tom, že ide o ďalší 'inšpekčný' satelit, teda sliediace zariadenie určené na špehovanie iného satelitu,“ napísal na svojom blogu Holanďan Marco Langbroek, ktorý pôsobí v rámci vesmírnych štúdií na Technickej univerzite v Delfte.

Langbroek bol jeden z prvých, kto si všimol súvislosť medzi štartom ruskej rakety, ktorý pripadal na 20:30 koordinovaného svetového času (UTC), a preletom amerického satelitu, ktorý letel ponad ruský kozmodróm Pleseck o 20:25 UTC.

„Naozaj bol vypustený o 20:25 UTC do obežnej roviny USA 326. A vyzerá to tak, že ho vypustili aj do podobnej obežnej výšky,“ píše vedec v blogu.

O niekoľko dní Langbroek na Twitteri zverejnil video zachytávajúce prechod oboch satelitov ponad Zem, pričom ich od seba delí asi len polhodina času.

Americký satelit, ktorý prenasleduje ten ruský, bol vypustený do obehu vo februári 2022, a aj on sa stal predmetom špekulácií po tom, ako z hlavného tela vypustil do vesmíru bližšie nešpecifikovaný objekt.

Nie je jasné, či neznámy objekt bol len vesmírny odpad alebo zámerne vypustený menší satelit. Práve túto informáciu by čoskoro mohlo získať Rusko, ktoré však dodnes nepotvrdilo ani to, že využíva špionážne družice.