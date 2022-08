​Ako ochrániť dom pred medveďmi? Takto ich spoľahlivo odplašíte od svojho bydliska

K útokom medveďa na človeka v poslednej dobe dochádza čoraz častejšie, za čo môže aj zvyšovanie populácie týchto lesných kráľov. Z médií síce často nepočuť o prípadoch, keď by medveď prenikol až do areálu pozemku rodinných domov, no o takýchto skúsenostiach by vedel rozprávať nejeden záhradkár.

Hladný medveď často prekoná aj oplotenie okolo dvora či záhrady, preto sa pokojne môže stať, že ho jedného dňa nájdete na svojom pozemku. Čo robiť v takejto situácii a ako sa jej v prvom rade vyhnúť?

Ako zabrániť vniknutiu medveďa na súkromný pozemok

Najlepší spôsob, ako odstrániť medvede z pozemku, je vôbec ich tam nevpustiť. Chlpáči obvykle prenikajú na cudzie územie z jediného dôvodu – hľadajú potravu. Rýchlo preto využijú návnady v podobe zvyškov jedla, odpadkov v kontajneroch, krmiva pre vtáky, žrádla pre psy a iných druhov jedlých potravín.

Najlepšou ochranou sú odpadkové koše proti medveďom, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa z ich vnútra nešíril pach odpadkov do okolia.

Pri ochrane vlastného majetku pred medveďmi treba pravidelne kontrolovať všetky vstupy na pozemok. Medveď dokáže preniknúť do domu alebo chaty cez odomknuté dvere a okná, v zalesnených oblastiach preto treba po sebe vždy zamykať.

Ak netúžite po návštevníkoch z lesa, skontrolujte si aj auto. Nemali by ste v ňom nechávať žiadne predmety a potraviny so silnou arómou, ako sú žuvačky, cukríky, osviežovače vzduchu, odpadky, krémy a balzamy na pery.

Pre extra dávku istoty vymeňte kľučky na dverách za gule a pri odchode z domácnosti nechávajte zapnuté rádio (zvuk ľudského hlasu totiž odstrašuje medvede).

Čo robiť, keď medveď už prenikol na pozemok

Ak sa stretnete s medveďom priamo vo svojom dvore alebo na príjazdovej ceste, konfrontujte ho hlasným zvukom. Môžete nahlas kričať, tlieskať rukami, biť päsťami do plechových materiálov alebo trúbiť na klaksón.

Ak medveď prenikol až do domácnosti, hluku sa vyhnite. Čo najopatrnejšie pootvárajte všetky dostupné dvere a okná, aby malo zviera kadiaľ vyjsť. Nepribližujte sa k nemu a neblokujte mu východ. Ak medveď sám neodíde, zavolajte lesníkov alebo ochranárov. Ak niekoho napadne a poraní, privolajte aj záchranárov.