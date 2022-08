Čína znovu nevylúčila použitie vojenskej sily voči Taiwanu

Zomrel hitmaker Lamont Dozier, mal 81 rokov

Vo veku 81 rokov zomrel americký spevák, skladateľ a hudobný producent Lamont Dozier, ktorý napísal skladby pre interpretov ako The Supremes, Four Tops, The Isley Brothers, Martha and the Vandellas či Marvin Gaye.