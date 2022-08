Podoľak naznačil, že za výbuchmi na Kryme mohli byť sabotéri

Podoľak zároveň naznačil, že možnou príčinou utorkových explózií, ktoré si vyžiadali jednu obeť a ďalších osem zranených, mohla byť aj nekompetentnosť Ruska.

Kyjev poprel akúkoľvek zodpovednosť za incident, ku ktorému došlo na leteckej základni Novofedorivka hlboko na území okupovanom Ruskom. Na videozáznamoch, ktoré v utorok kolovali na sociálnych sieťach, bolo vidieť rozsiahle oblaky dymu.

Podoľak na otázku internetovej televízie Dožď, či je Kyjev za výbuchy zodpovedný, odpovedal: „Samozrejme, že nie. Čo s tým máme spoločné?“

„Ľudia, ktorí žijú pod okupáciou, rozumejú tomu, že sa táto okupácia blíži ku koncu,“ dodal poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

State of Emergency declared in Crimea as people are stuck in traffic trying to get out. Russians had 8 years to leave after their illegal occupation. Russia has scrambled jets to Kherson but if it was ATACMS, the HIMARS/MLRS are long gone pic.twitter.com/pRRm1SFCNh