Hanbliví ľudia sú výnimoční: Túto sociálnu schopnosť majú lepšiu ako ostatní

Hanbliví ľudia sa možno zdráhajú pozrieť sa vám do očí, no podľa výskumu majú lepšiu schopnosť rozpoznať určité výrazy tváre. Hanbliví vysokoškoláci v štúdii dokázali lepšie rozpoznať prejavy smútku a strachu v porovnaní s tými, ktorí sa nehanbili.

Podľa výskumníčky Laury Graves O'Haver z Univerzity Southern Illinois v Carbondale boli výsledky prekvapujúce, vzhľadom na to, že predchádzajúce štúdie zistili, že plachí ľudia majú tendenciu nesprávne interpretovať výrazy tváre. Tie sa však zvyčajne vykonávali na deťoch a schopnosť rozpoznať výrazy tváre sa môže s vekom meniť, povedala Graves O'Haver pre LiveScience .

Výsledky tohto výskumu dodávajú pozitívny tón vlastnosti, ktorá sa zvyčajne považuje za nepriaznivú. Štúdia naznačuje, že plachosť má určité silné stránky. "Možno by bolo fajn zamerať sa na tieto silné stránky,“ povedala Graves O'Haver.

Hanblivosť nemusí byť negatívna

Výskumníčka analyzoval informácie od 241 vysokoškolákov s priemerným vekom 19 rokov, ktorí sa zúčastnili online prieskumu. Ukázali im 110 obrázkov tvárí a požiadali ich, aby identifikovali výraz tváre reprezentovaný každým obrázkom (šťastie, smútok, hnev, strach, prekvapenie, znechutenie a neutrálny výraz).

Aby sa zistila miera ich hanblivosti, účastníkov sa tiež pýtali, či sú pre nich pravdivé určité výroky, ako napríklad „Cítim sa napätý s ľuďmi, ktorých dobre nepoznám“, „Je pre mňa náročné žiadať informácie“ a „Cítim sa nepríjemne na večierkoch."

Celkovo boli ľudia schopní identifikovať výrazy tváre celkom dobre, s mierou presnosti 81 percent. Ľudia s vysokou mierou hanblivosti boli pri identifikácii výrazov smútku a strachu presnejší ako ľudia s nízkou mierou hanblivosti.

Negatívne nálady nútia hanblivých ľudí viac odvracať pohľad

Na otázku, ako sa počas štúdie cítili, hanbliví ľudia odpovedali, že mali skôr negatívnu náladu. To by mohlo čiastočne vysvetliť výsledky, pretože štúdie zistili, že ľudia so zlou náladou majú tendenciu vidieť iné veci v negatívnom svetle, „ako opak ružových okuliarov,“ povedala Graves O'Haver.

Je tiež možné, že vynikajúca schopnosť rozpoznať smutné a ustráchané výrazy tváre môže prispieť k hanblivosti ľudí, myslí si Graves O'Haver. Ak hanbliví ľudia vidia na tvárach ľudí vo väčšej miere negatívne emócie, mohlo by to spôsobiť väčšiu hanblivosť a potrebu obmedziť pozeranie sa ľuďom do tváre.