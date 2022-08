5 vecí, ktoré by ste deťom pri jedle nikdy nemali hovoriť

Rodinná psychoterapeutka Fiona Yassinová si dobre uvedomuje náročnosť udržania malých detí za stolom tak, aby zjedli celý obed a neodvrávali. Napriek tomu si myslí, že neraz sú to práve rodičia, ktorí svojím správaním nechtiac prilievajú olej do ohňa.

Slová rodičov majú veľkú moc, tvrdí Yassinová, a neraz môžu u detí viesť k vzniku nebezpečného vzťahu k jedlu. Najväčší pozor si treba dávať na 5 často opakovaných viet.

1. Narastieš len vtedy, keď to všetko poješ

Pri jedení by sme deťom nemali určovať žiadne podmienky, a už vôbec nie následky. Tým, že dieťaťu pri jedení vytýčite cieľ „narásť“, mu dáte nepriamo najavo, že jedlo má len jednu funkciu – posilniť zdravý rast do výšky. Neexistuje preto dôvod, prečo by sa naň mali tešiť.

„Táto myšlienka môže okrem toho priviesť dieťa k pocitu zlyhania, ak nedoje všetko, čo je na tanieri,“ dodáva psychoterapeutka.

2. Chcem vidieť prázdny tanier

Rodičia väčšiny z nás nad nami v istom období stáli, až kým sa nepresvedčili, že sme naozaj všetko dojedli. Potrebu prázdneho taniera neraz zdôrazňovali tým, že „oni viac variť nebudú“ alebo „dnes už nič iné jesť nebudeme“.

Podľa Yassinovej treba deti viesť k tomu, aby jedli až do pocitu sýtosti, čo nemusí vždy korešpondovať s prázdnym tanierom. „Hlavnou myšlienkou je viesť deti k rešpektu voči pocitu sýtosti,“ tvrdí.

Pri deťoch platí to isté, čo pri dospelých – ak ich nútite jesť všetko, nútite ich tým ignorovať odozvu mozgu o pocite sýtosti. „Nechajte dieťa riadiť sa prirodzeným impulzom, inak si naruší vlastný biorytmus,“ radí Fiona.

3. Maminka bude jesť niečo iné

Deti sú ľahko ovplyvniteľné tým, čo pozorujú u svojich rodičov. Musíte im preto ísť príkladom nielen v tom, čo jete, ale aj v tom, ako sa správate k jedlu.

O podmienkach, v ktorých dieťa vyrastá, plne rozhodujete len vy do asi dvanásteho roku života. V tomto období je pre správny vývoj dôležité, aby si potomok osvojoval samé zdravé návyky, a tie mu treba ukázať. Snažte sa preto stravovať čo najzdravšie. Dôležité je tiež tešiť sa z jedla a určiť si spoločný čas na obed či večeru aspoň raz za týždeň.

4. Ak zješ zeleninu, dostaneš sladkosť

Ak používate určitý druh jedla ako odmenu, iné druhy sa stanú trestom alebo nevyhnutným utrpením, ktoré treba prežiť, len aby si dieťa získalo odmenu. Sladkosti sa v tomto prípade stávajú nástrojom na zlepšenie nálady.

„Nikoho nemôže prekvapiť, že mnohí dospelí dnes cítia nechuť voči zdravej strave a v čase zlej nálady vyhľadávajú radšej koláč ako mrkvu,“ podotýka Yassinová, podľa ktorej by sme deťom mali dopriať sladké dezerty bez ohľadu na to, či dojedia hlavný chod. Takýmto spôsobom sa vyhnete spájaniu „zásluhy“ nezdravého jedla za jedenie toho zdravého.

5. Prestaň si v tom preberať

Slovo „preberanie“ má negatívne konotácie, tvrdí psychoterapeutka. „Ak svojmu dieťaťu hovoríte, že si pri jedle preberá, alebo to pred ním poviete niekomu inému, budujete tým jeho identitu. Tým neriskujete len to, že ovplyvníte jeho vnímanie vlastnej osobnosti, ale aj to, že si danú identitu osvojí.“