Šipoš: SaS chce Matoviča najprv politicky podrezať, a potom s ním rokovať

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš to považuje za schizofrenické. Sám podporuje dovládnutie vo forme doterajšieho vládneho štvorlístka. Odmieta však, aby koaliční partneri robili personálnu politiku v iných ako vlastných stranách.

OĽANO podľa neho neodmieta rokovania, ich predmetom môže byť aj nová koaličná zmluva. Poznamenal však, či bude potrebné novelizovať koaličnú zmluvu vždy, keď nejaký poslanec prestúpi v parlamente z klubu do klubu. „Nestačilo by rešpektovať výsledky volieb,“ pýta sa.

Šipoš si nemyslí, že by jednotlivé strany mali kreovať špeciálne rokovacie tímy na vyjednávanie, ako to urobila SaS. „Ešte pred dvoma mesiacmi sme sa normálne stretávali v rámci koalície, chodili tam riadne delegovaní zástupcovia strán. My ani Sme rodina, ani strana Za ľudí neodišla od tohto rokovacieho stola. Odišla SaS a odišiel ten rokovací tím, ktorý teraz nanovo vymenovali,“ uviedol.

Tvrdí, že sa nemusí robiť divadlo pre verejnosť a vytvárať rokovacie tímy. „Stačí, ak SaS zaradí spiatočku a príde na rokovanie koaličnej rady, z ktorej odišla,“ dodal Šipoš. Na otázku, či považuje za reálnu možnosť aj predčasné voľby, reagoval s tým, že „ak sa SaS rozhodne povaliť ďalšiu protikorupčnú vládu, je to jeden z možných scenárov“.

Priznal tiež určitú únavu vládnych politikov. „Nikomu z nás nepridáva, keď sa jeden z koaličných partnerov hádže o zem, vyvoláva konflikty a snaží sa povaliť vládu,“ poznamenal. Priznáva však, že koalícia má pred sebou ešte viacero programových cieľov. „Máme pred sebou ešte kopec roboty, ktorú potrebujeme dotiahnuť, máme pred sebou nové eurofondové programové obdobie, máme pred sebou plán obnovy, ktorý potrebujeme implementovať,“ pripomenul Šipoš.

„Bol by som rád, keby sme dovládli ako štvorkoalícia a splnili to, čo sme ľuďom sľúbili. A potom nech ľudia v riadnych voľbách rozhodnú,“ uzavrel Šipoš.