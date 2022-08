Video: Pri ruskej vojenskej základni došlo k viacerým výbuchom

Na vojenskom letisku Novofedorivka na Ruskom okupovanom ukrajinskom polostrove Krym došlo v utorok popoludní k výbuchom munície. Nikto pri tom neutrpel zranenia a nebola poškodená ani letecká technika, informuje TASR podľa správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na vyhlásenie ruského ministerstva obrany.

Podľa ministerstva sa požiar medzičasom podarilo uhasiť. Príčiny výbuchov vyšetrujú.

Agentúra Reuters predtým napísala, že výbuchov bolo najmenej 12 a došlo k nim okolo 15.30 h miestneho času (14.30 h SELČ). Tri z nich boli podľa svedkov obzvlášť silné. Najsilnejší výbuch prišiel o pol hodiny neskôr. Agentúra citovala aj informáciu ruskej agentúry TASS, že na miesto boli vyslané záchranné zložky. Miestni obyvatelia hlásili v oblasti upchaté cesty.

The moment of the explosion in the #Crimea pic.twitter.com/v0oHhf0d0t