​Video: Moderátora vo vysielaní prekvapila obrazovka. Toto sa stalo, keď sa jej dotkol

Meteorológ a moderátor počasia na televíznom kanále ABC 7 Chicago Greg Dutra netajil prekvapenie, keď ho počas vysielania šokovala obrazovka, pred ktorou už dlhší čas pravidelne hlásal počasie.

Dutra sa v jednom momente dotkol obrazovky tak, že po nej posunul ruku, čo viedlo k posunutiu mapy na nej. „To sa dá? To nie je možné,“ zvolal Dutra v momente, keď si uvedomil, že obrazovka je dotyková. „Bože, ono sa to dá posunúť? Čo sa to deje?“

V štúdiu sa s Dutrom nachádzala aj jeho kolegyňa Val Warnerová, ktorá jeho prekvapenie nezdieľala. „Robíš si srandu? Na to si prišiel až teraz,“ pýtala sa šokovaného moderátora.

„O tomto sa v školiacom manuáli nepísalo,“ komentoval video Dutra, ktorý ho zverejnil na sociálnej sieti Twitter.

This wasn’t in the training manual! @TBrownABC7 @valwarnertv and I go OFF THE RAILS when I discovered the TV is a touch screen while on-air on @ABC7Chicago pic.twitter.com/almrdxqz3d