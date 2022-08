Rusko zastavilo export cez južnú vetvu Družby

Oznámil to v utorok ruský prevádzkovateľ ropovodov Transnefť, ktorý ako dôvod uviedol, že pre sankcie voči Rusku nebolo možné spracovať platby za tranzit. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.

Transnefť informoval, že „4. augusta sa zastavili dodávky ropy z Ruska cez územie Ukrajiny“, s tým, že to zasiahlo dodávky do Maďarska, na Slovensko a do Česka. Ako spoločnosť dodala, ukrajinská strana zastavila transport ropy v dôsledku „nezaplatenia za tieto služby“. Dodávky do Poľska a Nemecka cez územie Bieloruska však „pokračujú tak ako doteraz“.

Podľa Transnefti spoločnosť zaplatila za tranzit ropy na august ukrajinskému prevádzkovateľovi ropovodov Ukrtransnafta 22. júla. Peniaze sa však 28. júla vrátili, keďže platbu sa v dôsledku sankcií Európskej únie voči Rusku nepodarilo zrealizovať.

Rusko dodáva cez južnú vetvu ropovodu Družba do Maďarska, na Slovensko a do Česka približne 250.000 barelov ropy (1 barel = 159 litrov) denne. Hlavnými odberateľmi sú maďarská spoločnosť MOL a Unipetrol kontrolovaný firmou PKN Orlen. Ako uviedla agentúra Reuters, MOL, PKN Orlen ani Ukrtransnafta na otázky v súvislosti so zastavenými dodávkami nereagovali.