Na Úrade vlády sa opäť rokuje o zvyšovaní platov zdravotníkov

Šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský pred stretnutím potvrdil, že lekári svoj postoj nemenia a trvajú na svojich požiadavkách. "V priebehu augusta, ak nedôjde k riešeniam zo strany vlády, tak začneme zbierať už konkrétne výpovede," vyhlásil šéf lekárskych odborárov. Aktuálne je podľa neho ochotných podať výpovede za požiadavky približne 3500 lekárov.

Lekárski odborári sú podľa Visolajského ochotní urobiť všetko pre to, aby sa výpovede lekárov nezopakovali. Uvítali by, ak by v utorok padlo rozhodnutie a vláda predstavila konkrétny návrh riešení, nevylúčil však ochotu ďalej rokovať, ak by sa tak nestalo. „Má to v rukách vláda. Nie je to len o tom, aby sa zabránilo výpovediam lekárov. My sme tu za to, aby sa zabránilo personálnemu kolapsu zdravotníctva,“ dodal.

O mzdách sa na úrade vlády rokovalo aj v júli, na konkrétnom návrhu sa nedohodli. Podľa Visolajského sú lekári naďalej ochotní podať výpovede, ak nebudú splnené ich požiadavky. Tie sa týkajú reformy vzdelávania mladých lekárov, podpory lekárskych fakúlt, poriadku vo financovaní nemocníc či zabezpečenia nemocničných oddelení adekvátnym počtom personálu. Lekári tiež žiadajú zvýšenie platov sestier a priblíženie sa miezd lekárov slovenských nemocníc situácii v okolitých krajinách.

Návrh zvýšenia platov sa mal pôvodne predstaviť koncom júna.