Video: „Prídeme a všetkých vás zabijeme,“ vyhrážal sa ruský poslanec nemeckému novinárovi v televízii

Poslanec ruského parlamentu Alexej Žuravljov sa vyhrážal zabitím nemeckému reportérovi, ktorý informoval o rusko-ukrajinskej vojne. Počas vystúpenia v ruskej spravodajskej relácii 60 minút televízie Rossija 1 sa líder proputinovskej strany Rodina vyhrážal reportérovi nemeckého denníka Bild. Björn Stritzel informoval o vojne na Ukrajine a počas relácie ukázali zábery z jeho reportáže. "Chcem tomu náckovi povedať, a je mi to jedno, že prídeme a všetkých vás zabijeme!" uviedol Žuravljov.

Meanwhile in Russia: another normal day on Kremlin-controlled state television.



Appearing on 60 Minutes, State Duma Member Aleksey Zhuravlyov is threatening @BILD reporter in Ukraine @bjoernstritzel and other German journalists: "B***, all of us will come and kill all of you!" pic.twitter.com/XyCFxE4T87