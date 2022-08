Tri signály, že sa niekto cudzí dostal do vášho Netflix konta

Streamovacie platformy majú rozsiahle ponuky a sami z nich viete pustiť to, čo aj chcete. Navyše kedy chcete a aj kde chcete. Seriály alebo filmy si tak so sebou môžete zobrať na cesty a ani tam možnosti týchto služieb nekončia. Môžete ich zdieľať s rodinou a priateľmi. Avšak kým im prístup dáte dobrovoľne, sú aj ľudia, ktorí využívajú rôzne nekalé spôsoby na to, aby sa dostali k vašim údajom a následne aj k vášmu profilu. Takto môžu zadarmo sledovať na váš úkor.

Dnes sa pozrieme práve na to, ako takúto nekalú aktivitu odhaliť a ako sa takýchto „seriálových príživníkov“ zbaviť. Popíšeme si hlavne situáciu na Netflixe, čo je jedna z najznámejších streamovacích platforiem, ale podobné to bude aj na ostatných, ktoré sú u nás dostupné.

Zmeny vo vašich profiloch

Keďže môžete svoje predplatné zdieľať s rodinou a priateľmi, majú tieto platformy možnosť vytvoriť viacero profilov pre rôznych ľudí. Tie mapujú ich históriu sledovania, poznajú ich nastavenia a môžu im aj odporúčať ďalšie filmy alebo seriály. Každý tak môže mať vlastné meno a aj profilový obrázok. Ak ale nejaký profil pribudne a neviete o tom, že by ste niekomu inému dali prístup, môže to znamenať, že sa prihlásil niekto cudzí.

Ale nemusí vám hneď pribudnúť úplne nový profil. Všímajte si aj menšie zmeny. Napríklad zmeny mien alebo profilových obrázkoch, o ktorých majitelia týchto profilov nevedeli. To je jeden z najviac očividných náznakov, že máte niekoho cudzieho medzi priateľmi a rodinou.

Neobvyklý obsah vo vašich sledovaných filmoch a seriáloch

Ako sme už uviedli, tieto platformy mapujú vašu aktivitu a to, čo sledujete. Robia to preto, aby vám lepšie odporučili obsah, ktorý by sa vám mohol páčiť. Rovnako vám hneď ponúkajú možnosť pokračovať tam, kde ste skončili naposledy. Pokojne aj uprostred filmu, prípadne nadviažete ďalšou epizódou seriálu tam, kde ste boli naposledy. Ak napríklad sledujete romantické seriály a zrazu sa medzi vašimi seriálmi objaví nejaký horor, je dosť možné, že ste ho nesledovali vy.

To isté platí aj pre prípad, že vám platforma ukazuje, aby ste pokračovali ďalšou epizódou seriálu, ktorý ste ale nesledovali. Je to ďalší náznak toho, že niekto iný tento obsah sleduje cez váš účet. Všímajte si tak drobné zmeny aj v odporúčaniach a histórii sledovania.

Zmeny vo vašej diváckej aktivite

Najjednoduchším spôsobom, ako odhaliť prípadných „príživníkov“, je otvoriť si nastavenia streamovacej platformy na internete a nájsť si tam nastavenia účtu. Tu dokážete nájsť položku venovanú nedávnej aktivite sledovania na zariadeniach. Keď ju otvoríte, získate kompletný prehľad toho, kde, kedy a na akom zariadení bol sledovaný obsah z vášho účtu. Vidíte dokonca aj IP adresy a mestá.

Ak teda vidíte, že z vášho účtu niekto sledoval seriály na druhom konci krajiny a zo zariadenia, ktoré nepoznáte, máte istotu, že sa na vás napojil niekto iný a využíva váš účet. Toto je najjednoduchší a najprehľadnejší spôsob, ako zistíte podrobnosti o aktivite na vašom účte.

Ako sa brániť

Ak zistíte, že na vás niekto takto parazituje, mali by ste okamžite konať, pričom je tu hneď niekoľko spôsobov. Ak objavíte medzi profilmi neznámy profil, jednoducho ho vymažte. Ak to nie je takto jednoduché, ale viete, že na vašom predplatnom, niekto parazituje, môžete v nastaveniach vybrať možnosť Odhlásiť sa na všetkých zariadeniach. Týmto by to však nemalo skončiť a okamžite by ste mali zmeniť svoje prihlasovacie heslo, keďže pravdepodobne uniklo na internet a niekto sa k nemu dostal, vďaka čomu sa dokáže pripojiť na váš účet. Síce sa budete musieť na všetkých zariadeniach znova prihlásiť už s novým heslom, ale váš účet bude bezpečnejší.