Fico: Petičnú akciu ukončíme k 15. augustu, máme 350.000 podpisov za referendum

„Hotovo. Máme 350.000 podpisov. Petičná akcia prebehla presne podľa našich predstáv,“ povedal Fico s tým, že z toho 270.000 podpisov vyzbierala strana Smer-SD. Poďakoval sa všetkým, ktorí sa pod petíciu podpísali, i všetkým, ktorí sa na zbere podieľali. Vyzval zapojené subjekty i občanov, aby vyzbierané podpisy zaslali petičnému výboru do 15. augusta.

Apeloval tiež na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby počúvala hlasy občanov. Fico nevidí dôvod, aby sa obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR. Hovorí o jej snahe zbaviť sa zodpovednosti. „Prezidentka si uvedomuje, že musí urobiť krok k zmareniu referenda,“ tvrdí s tým, že ak by sa na ÚS neobrátila, musela by spojiť referendum s jesennými komunálnymi voľbami aj pre úsporu financií. Fico je presvedčený, že referendum by takto bolo úspešné.

Líder Smeru-SD za tým vidí snahu udržať súčasnú vládu pri moci. Riešenie aktuálnej situácie na Slovensku vidí naďalej v predčasných voľbách a páde vlády, ktorú považuje za neschopnú.

Už v úvode augusta pre TASR šéf petičného výboru Igor Melicher (Smer-SD) uviedol, že petíciu za referendum o páde vlády podpísalo vyše 320.000 ľudí. V pondelok informovalo o vyzbieraných 43.000 podpisoch aj opozičné hnutie Republika. Na vyhlásenie referenda je potrebných 350.000 podpisov.

Prezidentka už avizovala, že s otázkou o bezodkladnej demisii vlády by sa obrátila na Ústavný súd SR. Vykazuje podľa nej znaky neústavnosti. Ak by súd skonštatoval, že daná časť nie je v poriadku, vyhlásila by referendum len o možnosti skrátenia volebného obdobia.