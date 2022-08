Sulík si vie predstaviť ako ministra financií Klimeka, na odchode Matoviča trvá

Šéf liberálov a rezortu hospodárstva Richard Sulík si na mieste ministra financií vie predstaviť súčasného štátneho tajomníka Marcela Klimeka. Minister práce a podpredseda Sme rodina Milan Krajniak považuje za najhorší spôsob rozbitia vzťahov radiť partnerovi, ako robiť personálnu politiku. Nominácie partnerov podľa neho Sme rodina rešpektuje, do sporu SaS a OĽANO sa nezapája.

„Koalícia existuje, ale my sme ju opustili,“ uviedol Sulík na pondelkovej tlačovej konferencii. SaS trvá na požiadavke na odchod Matoviča z vlády. „Ak neodíde z vlády, tak odídeme my,“ povedal Sulík. Naďalej tvrdí, že predčasné voľby nechcú, no pokračovať vo vláde s Matovičom sa podľa neho nedá. Je presvedčený, že napríklad Klimek by mohol hneď prevziať vedenie ministerstva. „Je veľmi zdatný a má aj vlastnú hlavu,“ dodal s tým, že aj fungovanie rezortu by tak bolo lepšie.

„Najhorším spôsobom, ako rozbiť vzťahy, je radiť svojmu koaličnému partnerovi, akú má robiť svoju personálnu politiku. Ako Sme rodina sme to nikdy nerobili. Keď sa nám niečo nepáčilo, tak sme to povedali,“ skonštatoval Krajniak. Nevie, či sú už plánované koaličné stretnutia k riešeniu krízy. Podotkol, že odchod Matoviča z funkcie je otázkou OĽANO a Sme rodina personálne nominácie partnerov rešpektuje.

Čo sa týka zotrvania súčasnej vlády, pokiaľ dokáže presadzovať dobré návrhy na pomoc ľuďom, vidí zmysel v jej pokračovaní. Skonštatoval, že ak by sa partneri nevedeli dohodnúť, mohli by sa zhodnúť aspoň na predčasných voľbách. Sme rodina ich však podľa Krajniakových slov nebude iniciovať.