Krajniak: SaS nás chce predložením zákona o dôchodkoch zatiahnuť do sporu

Krajniak skonštatoval, že samotná SaS kritizuje zasahovanie do rezortov ako niečo, čo škodí vzťahom v koalícii. „Nemôžem brať dnešný brífing SaS nijako inak ako pokus, aby sme sa aj my zapojili do nejakých koaličných škriepok a politicky si zasahovali vzájomne do rezortov. Toto ja ani Sme rodina robiť nebudeme,“ poznamenal.

Šéf rezortu práce zároveň podotkol, že nie je pravdou, že nepredložil takýto zákon o dôchodkoch. Pred rokom bol podľa jeho slov ústavný zákon o dôchodkoch doručený na Úrad vlády SR, pričom o tom, či bude návrh zaradený na rokovanie vlády, rozhoduje premiér Eduard Heger (OĽANO). „Úplne chápem, že ho nechce predložiť na rokovanie vlády dovtedy, pokiaľ nebude na tomto návrhu koaličná zhoda,“ dodal.

Krajniak skonštatoval, že o prvom aj druhom pilieri rezort rokuje s odborníkmi už dva roky, aby dosiahol zhodu. Súčasne priblížil, že o týchto témach rokujú aj s odborníkmi zo SaS, o čom má svedčiť aj ich účasť na rozporovom konaní v súvislosti s druhým pilierom medzi ministerstvami hospodárstva a práce v júli tohto roka.

Ak by neboli vyjadrenia SaS len pokusom o zatiahnutie do koaličných sporov, podľa Krajniaka by si návrh určite pripravili lepšie. Pripomenul, že návrh SaS má obsahovať aj ustanovenia o tom, že kto vymyslí nové výdavky v dôchodkovom systéme, musí aj povedať, kde na to zoberie. Zároveň však v zákone navrhujú zaviesť povinný vstup do druhého piliera. To by podľa Krajniaka v závislosti od zvoleného variantu znamenalo nekryté nové výdavky do roku 2030 vo výške 824 miliónov eur alebo 1,455 miliardy eur.

SaS v pondelok predkladá do Národnej rady (NR) SR ústavný zákon o dôchodkoch, ktorým chce zabezpečiť udržateľnosť dôchodkového systému. Líder strany a minister hospodárstva Richard Sulík podotkol, že k týmto zmenám sa zaviazala aj vláda v programovom vyhlásení. Dúfa v dohodu naprieč celým spektrom v parlamente. Strana zdôraznila, že ústavné garancie udržateľného dôchodkového systému mali byť prijaté, ale dohody nakoniec podľa nich neplatili a všetky termíny uplynuli.