​Video: Talian dobehol do cieľa posledný, za nepríjemnosť na trati sa bude hanbiť ešte roky

Majstrovstvá sveta v atletike do 20 rokov, ktoré sa v roku 2022 konali v najväčšom kolumbijskom meste Santiago de Cali, zažili nevídaný úkaz. Jeden z bežcov na trati totiž dobehol do cieľa posledný kvôli trápnej komplikácii.

Talianskeho bežca Alberta Nonina na trati zradilo oblečenie. Hneď po vyštartovaní spoza štartovacej línie si musel naprávať šortky, z ktorých mu vypadol pohlavný úd.

V zázname z preteku vidno, ako si Nonino oblečený v modrom drese chytá rozkrok, kvôli čomu nezvláda dobre bežať popri súperoch. Tento nezdar ho nakoniec priviedol do cieľa na poslednom mieste.

18-ročný Nonino sa s trápnou situáciou vyrovnal dôstojne a na Instagrame zdieľal príspevok, v ktorom priblížil dianie po pretekoch:

„Som si vedomý toho, že šlo o zjavnú nehodu, a chcem vám oznámiť, že vnímam reakcie, aké zožala, a nemusíte mi posielať odkazy na blogy, ktoré sa ňou zaoberajú.

Teraz sa na tom skúšam zasmiať, ale bezprostredne po závode som sa cítil strašne a som vďačný rodine a priateľom za to, že mi pomohli preniesť sa cez to, čo nasledovalo do niekoľkých hodín.

Svet žurnalistiky znepokojuje šikanovanie v Taliansku a vo svete, a potom novinári zverejnia niekoľko článkov, ktoré by citlivejšej osobe mohli spôsobiť obrovskú ujmu.“