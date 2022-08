Kardinál Tomko mal vzťah aj ku gréckokatolíckej cirkvi, tvrdí arcibiskup Vasiľ

Kardinál Jozef Tomko sa zapísal do dejín celosvetovej cirkvi, ale osobitným spôsobom aj do tej slovenskej. V súvislosti s jeho úmrtím to uviedol vladyka Cyril Vasiľ, podľa ktorého mal zosnulý kardinál aj veľmi blízky vzťah s gréckokatolíckou cirkvou.

„Pre našu cirkev ostane stále symbolom nenápadnej prítomnosti, ktorá sprevádzala dôležité momenty našich dejín. Naša cirkev chce na neho spomínať ako na verného syna cirkvi, verného Slováka a hrdého východniara,“ povedal arcibiskup vo videu zverejnenom na webovej stránke Gréckokatolíckej eparchie Košice.

Podľa jeho slov má prepojenie Tomka s gréckokatolíckou cirkvou hlboké korene. Pripomenul, že okrem iného stál aj pri jej obnove.

Kardinál Jozef Tomko zomrel v pondelok v Ríme vo veku 98 rokov. TASR o tom informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS).