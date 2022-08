​Jednoduchý spôsob, ako redukovať riziko ochorení mozgu: Stačí opakovať túto aktivitu

Fyzický pohyb sa často opisuje ako účinný spôsob nadobudnutia zdravia všetkých orgánov. Spolu so zdravou stravou a kvalitným spánkom tvorí základné piliere zdravého života, čo má samozrejme vplyv aj na mozog.

Náš najdôležitejší orgán vie skutočne oceniť pravidelné cvičenie, no to nie je jediný spôsob, ako mu pomôcť. Neurológovia totiž najnovšie tvrdia, že nenáročný strečing vie podporiť zdravie mozgu rovnako dobre ako intenzívne kardio cvičenie a slúži ako ochrana pred viacerými ochoreniami.

Prečítajte si aj: Ochorenie tohto orgánu výrazne zvyšuje riziko demencie. Nejde pritom o mozog

Štúdie z prostredia Medicínskej školy Wake Forest v Severnej Karolíne sa zúčastnilo takmer 300 neaktívnych starších dospelých s mierne oslabenou kognitívnou funkciou mozgu. Pri tomto ochorení sa vo vyššom veku často vyskytujú poruchy pamäte, ale človek stále dokáže vykonávať každodenné činnosti. Odborníci odhadujú, že sa to týka 5 až 20 percent zo všetkých dospelých nad 65 rokov.

Neurológovia rozdelili účastníkov do dvoch skupín. Jedna z nich sa počas jedného roka pravidelne venovala intenzívnym aerobickým cvičeniam na bežeckom páse alebo stacionárnom bicykli. Ostatní namiesto toho vykonávali strečing a cviky na podporu rovnováhy.

Po roku účastníci podstúpili testovanie kognitívnych schopností a snímanie mozgu. Ani u jednej skupiny nedošlo k zrýchleniu oslabovania kognitívnych schopností a u nikoho nezaznamenali zmenšovanie mozgu.

Neurologička Laura Bakerová, ktorá viedla výskum, pripomína, že strečingové cviky dokáže vykonávať každý.

„Osoby s mierne oslabenou kognitívnou funkciou mozgu síce nie sú kognitívne v norme, ale zároveň nemajú demenciu,“ uvádza Bakerová pre portál CNN. „Plne sa dokážu o seba postarať, ale to, čím si musia prechádzať, ich stále vyčerpáva.“

Bakerová ďalej uvádza, že pacienti s mierne oslabenou kognitívnou funkciou mozgu napríklad často zabúdajú, kam si odložili kľúče, kam majú namierené alebo aký je deň v týždni.

Cievna demencia: Tento náhly a nutkavý pocit patrí k možným príznakom

Štúdia má dva nedostatky, ktoré snáď pomôže odstrániť ďalší výskum. V prvom rade neskúmala žiadnych účastníkov, ktorí by vôbec necvičili. Okrem toho jej výsledky nevysvetľujú, ktorý z druhov fyzickej aktivity sa na redukovaní ochorení mozgu podieľa najviac.

Na druhej strane je nutné zdôrazniť aj ďalšie pozitíva, ktoré so sebou prináša strečing. Okrem posilnenia zdravia mozgu totiž slúži ako prevencia pred poranením kĺbov a zápalom, pomáha s dobrým držaním tela a zlepšuje flexibilitu. Na to, aby ste strečing vykonávali správne, by ste podľa odborníkov mali v každej polohe vydržať aspoň 90 sekúnd.