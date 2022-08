Sulík: Zmluvu so Slovenskými elektrárňami sme už poslali na odobrenie do Bruselu

Slovensko už podalo notifikáciu do Bruselu, keďže ešte je potrebné jej odobrenie zo strany EÚ. Skonštatoval to v pondelok minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) s tým, že vyjadrenie Únie očakáva v novembri.

„Máme finálny text, na ktorom sme dohodnutí,“ deklaroval Sulík. Zmluva však ešte musí prejsť v Bruseli. Predpokladá, že vyjadrenie EÚ príde v novembri. „Keď bude s notifikáciou súhlasiť, podpíšeme zmluvu, ktorú už máme dnes 'vyštrnganú', od januára je elektrina pre domácnosti tak, ako sme sľúbili,“ priblížil minister. Zároveň však dodal, že majú pripravený aj plán B a počítajú aj s možnosťou, že zmluva notifikovaná nebude.

V prípade plynu poznamenal, že platí to, čo avizoval. Tí, ktorí uzatvoria štvorročnú zmluvu, by teda mali mať síce nárast ceny, nie však taký drastický ako v prípade, že by zmluva nebola uzavretá. Skonštatoval, že plyn už je zazmluvnený, ale je potrebné spraviť ešte jednu zmenu vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a až potom vie SPP uzatvárať tieto zmluvy. „Všetko platí, ale tie zmluvy bude možné začať uzatvárať až o niečo neskôr,“ poznamenal. Pred časom totiž deklaroval, že ich bude možné uzatvárať už od augusta.

Ministerstvo hospodárstva ešte v júni uviedlo, že zmluva so Slovenskými elektrárňami má domácnostiam zabezpečiť v nasledujúcich dvoch rokoch rovnaké ceny elektriny, aké sú v súčasnosti. Zvýhodnená cena silovej elektriny 61,21 eura za megawatthodinu (MWh) by však mala byť obmedzená výškou spotreby do štyroch megawatthodín.