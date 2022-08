Senát diskutuje o Bidenovom veľkom reformnom balíku

Za začatie rozpravy o navrhovanej legislatíve bolo všetkých 51 senátorov vrátane viceprezidentky Kamaly Harrisovej, ktorej hlas bol rozhodujúci. Proti hlasovalo všetkých 50 republikánskych senátorov.

Išlo o procedurálne hlasovanie, ktoré malo umožniť, aby sa takzvaným protiinflačným zákonom, ktorý počíta s výdavkami 370 miliárd dolárov na energetickú bezpečnosť a ochranu klímy a 64 miliárd dolárov na zdravotnú starostlivosť, začal Kongres zaoberať. Hlasovanie má však symbolický význam, pretože ukázalo, že všetkých 50 demokratov v Senáte balík podporuje, konštatuje DPA.

„Návrh zákona, ak bude schválený, splní všetky naše ciele: Bude bojovať proti klimatickej zmene, zníži náklady na lieky na predpis, odstráni daňové medzery, ktoré zneužívajú bohatí, a zníži rozpočtový deficit. Pomôže každému občanovi v tejto krajine a z Ameriky urobí oveľa lepšie miesto na život,“ povedal líder väčšiny v Senáte Chuck Schumer.

Hlasovanie otvára cestu procesu, v ktorom môžu senátori predkladať pozmeňujúce návrhy. Samotné hlasovanie v Senáte sa očakáva začiatkom budúceho týždňa, potom je na rade Snemovňa reprezentantov, kde majú demokrati tiež tesnú väčšinu.

Balík okrem iného počíta s minimálnou daňou pre firmy vo výške 15 percent a 40-percentným znížením emisií oxidu uhličitého do roku 2030. Jeho schválením by demokratický prezident USA Joe Biden splnil dôležitý predvolebný sľub. Demokrati tiež dúfajú, že zlepší šance ich kandidátov v tzv. midterm voľbách, ktoré sa konajú 8. novembra približne v polovici funkčného obdobia prezidenta. Chcú po nich udržať tesnú väčšinu v Senáte a Snemovni reprezentantov, v opačnom prípade by museli spolupracovať s republikánmi, ktorí blokujú väčšinu legislatívnych iniciatív.

Schumer a konzervatívny demokratický senátor Joe Manchin minulý týždeň rokovali o zmenách zákona a prekvapivo dosiahli dohodu. Svoju podporu novej legislatíve oznámila aj demokratická senátorka Kyrsten Sinemová, ktorá s Manchinom minulý rok zablokovala podobný, ešte rozsiahlejší balík zákonov.