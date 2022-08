USA pripravujú ďalší balík pomoci pre Ukrajinu v hodnote 1 miliardy dolárov

Detaily balíka pomoci by mali byť oznámené budúci pondelok (8. augusta). Podľa Reuters by mal obsahovať muníciu do mobilných raketových systémov HIMARS, až 50 pásových obrnených transportérov M113 a muníciu do systémov protivzdušnej obrany NASAMS. Americký prezident Joe Biden ešte tento balík nepodpísal a jeho hodnota i konkrétny vojenský materiál sa tak môže do budúceho týždňa zmeniť, dodáva agentúra.

Spojené štáty naposledy oznámili nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 550 miliónov dolárov (538 miliónov eur) v pondelok (1. augusta). Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby vtedy novinárom povedal, že hodnota vojenskej pomoci USA pre Ukrajinu od nástupu prezidenta Bidena do funkcie tak presiahne osem miliárd dolárov (7,82 miliárd eur).