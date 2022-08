Líniu v Taiwanskom prielive prekročilo v piatok 68 čínskych bojových lietadiel

„Odsudzujeme komunistickú armádu za úmyselné prekročenie stredovej línie a zasahovanie do mora a vzdušného priestoru v okolí Taiwanu,“ uviedlo vo vyhlásení taiwanské ministerstvo obrany.

Čínska armáda uviedla, že jej cvičenia zahŕňali „konvenčný raketový útok“ vo vodách ležiacich východne od Taiwanu. Štátna televízia CCTV informovala, že čínske rakety preleteli priamo nad Taiwanom, čo by podľa AFP - ak by sa to oficiálne potvrdilo - znamenalo značnú eskaláciu situácie.

Ozbrojené sily Taiwanu označili najnovšie vojenské cvičenie Číny za „mimoriadne provokatívne“.

Čína spustila vo štvrtok rozsiahle vojenské cvičenia v okolí tohto ostrovného štátu na protest proti tohtotýždňovej návšteve predsedníčky Snemovne reprezentantov Kongresu USA Nancy Pelosiovej na Taiwane. V piatok Peking oznámil, že za posledné dva dni sa na cvičeniach podieľalo vyše 100 bojových lietadiel a desať lodí, píše agentúra AP.

Čína v piatok uvalila sankcie na Pelosiovú a jej rodinu a tiež oznámila, že pozastavuje dialóg so Spojenými štátmi vo viacerých oblastiach vrátane klimatickej zmeny, vojenských záležitostí či spolupráce pri prevencii drogovej trestnej činnosti.