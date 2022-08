Google Mapy dostávajú nové funkcie, jedna vám dokáže veľmi pomôcť

Technologický gigant pracuje na rozširovaní možností a zlepšovaní svojich služieb, čoho príkladom môžu byť Google Mapy. Už v minulosti sme písali o tom, ako môžete niekoho sledovať prostredníctvom tejto služby, čo sa hodí napríklad vtedy, ak chcete mať prehľad o pohybe svojho dieťaťa. Práve možnosť zdieľania a sledovania polohy sa teraz rozširuje o veľmi užitočnú novú funkciu notifikácií.

Produktová riaditeľka Google Maps Amanda Leicht Moore novú funkciu predstavila: „Povedzme, že idete na koncert so skupinou priateľov. Ak sa už rozhodli zdieľať s vami svoju polohu, môžete nastaviť upozornenie na adresu miesta koncertu, aby ste videli, kedy prišli, a rýchlo sa stretli. Môžete tiež nastaviť upozornenie, aby ste videli, keď odídu z miesta konania - pre prípad, že by ste sa rozdelili."

Upozornenia je možné nastaviť len pre niekoho, kto sa už rozhodol s vami zdieľať svoju polohu. Osoba, ktorá s vami zdieľa svoju polohu, dostane viacero upozornení, aby o tom vedela – vrátane push notifikácie v aplikácii Mapy a e-mailu spolu s opakujúcimi sa mesačnými e-mailmi. Ako vždy, všetko máte pod kontrolou: môžete zastaviť zdieľanie svojej polohy alebo niekomu zablokovať možnosť nastavovať upozornenia úplne.

Táto funkcia tak zjednoduší stretávanie sa na pre vás neznámych miestach, prípadne na hromadných podujatiach, kde môže byť náročné sa hľadať v dave. Túto funkciu už teraz nájdete podporovanú v Google Mapách na mobilných zariadeniach so systémom Android a iOS.

Foto: blog.google

Okrem nej však prichádzajú ešte dve ďalšie zaujímavé funkcie. Druhou už teraz dostupnou funkciou sú nové pohľady na svetoznáme miesta a stavby z vtáčej perspektívy a vo fotorealistickom spracovaní. Vďaka nim si tieto miesta viete pozrieť ako nikdy predtým a to naozaj detailne a v trojrozmernom spracovaní. Spoločnosť takto spracovala takmer 100 významných miest z celého sveta a nájdete tam budovy a pamiatky napríklad z Barcelony, Londýna, New Yorku, San Francisca alebo Tokia.

Táto funkcia je už dostupná a zaujímavé na nej je, ako vznikla. Je totiž kombináciou obrovského množstva satelitných snímok a leteckých fotografií vo vysokom rozlíšení s umelou inteligenciou, ktorá zo snímok dokázala vytvoriť takéto verné 3D modely a ukazuje silu moderných technológií. AK sa teda chystáte napríklad na výlet to Londýna, môžete si pozrieť, ako bude vyzerať Big Ben, keď tam prídete.

Foto: blog.google

Poslednou novinkou, ktorá však v Google Mapách ešte nie je dostupná, budú nové informácie o cyklocestách. Google Mapy poskytujú cyklistické trasy už viac ako 12 rokov vďaka kombinácii umelej inteligencie s údajmi z miest, dôveryhodných kartografických partnerov a spätnej väzby od komunity Máp. S novými informáciami o cyklistických trasách budete môcť čoskoro jednoducho porovnávať cyklistické trasy a vidieť ešte podrobnejšie informácie (keď budú tieto údaje k dispozícii), aby ste sa mohli pripraviť na jazdu pred vami.

Zvolíte si trasu a okrem toho, že uvidíte prevýšenie na vašej trase, budete tiež vedieť, či sa stretnete s hustou premávkou áut, schodmi alebo strmými kopcami. Budete tiež môcť získať veľmi podrobný rozpis samotnej trasy, takže môžete na prvý pohľad vedieť, po akom type cesty budete bicyklovať – napríklad po hlavnej ceste alebo miestnej ulici. Táto nová funkcia by mala byť dostupná čoskoro.