Video: Po údere blesku blízko Bieleho domu sú štyria ľudia v kritickom stave

Blesk udrel do menšieho parku s názvom Lafayette Park, ktorý sa nachádza cez ulicu od Bieleho domu. „Kritické, život ohrozujúce zranenia“ pritom utrpeli dvaja muži a dve ženy, uvádza sa vo vyhlásení washingtonského hasičského a pohotovostného oddelenia.

WATCH: Fox weather camera captured this incredible lightning strike around the time the 4 people were struck near White House. https://t.co/9liRqW7tqx @fox5dc pic.twitter.com/fsXTKCpYQq