​Video: Na koncerte Lady Gaga si všimli anomáliu. Speváčku vraj chránilo „neviditeľné pole“

Speváčka Lady Gaga odštartovala svetové turné Chromatica Ball, v rámci ktorého vypredala aj niekoľko európskych štadiónov. Fanúšikov zaujal najmä koncert v nemeckom Düsseldorfe, no vôbec nie kvôli spevu alebo tanečnej choreografii.

Jeden z návštevníkov Adrin na sociálnej sieti TikTok zverejnil video z koncertu, v ktorom zobrazuje speváčku pri tanci a speve. Ktosi z publika smerom k nej hodil bližšie nešpecifikovaný predmet, pričom jeho trajektória naznačovala, že by mal dopadnúť na pódium. To sa však nestalo, a predmet sa zastavil uprostred letu vo vzduchu, akoby narazil do neviditeľnej bariéry.

CONFIRMED: Gaga has an invisible force field that protects her from dangerous objects as shown in the video pic.twitter.com/zSQiF9Me79