Orbán v USA: Treba si ctiť tradície kresťanov a riešiť otázky genderu i migrácie

Podstatou úspechu maďarskej vládnej strany Fidesz je, že si ctí židovsko-kresťanské tradície. Venuje sa tiež otázkam "genderu" a migrácie, povedal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok v úvode výročnej Konferencie konzervatívnej politickej akcie (CPAC) v texaskom Dallase. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na priamy prenos premiérovho prejavu na webovej stránke maďarskej verejnoprávnej televízie M1.

„Sme 15-miliónový národ v strede Európy s unikátnym jazykom. Som staromódnym bojovníkom za slobodu a jediným protimigračným predsedom vlády v Európe.“ Týmito slovami sa predstavil Orbán v úvode prejavu nazvanom „Ako bojujeme“.

Maďarský premiér zdôraznil, že je kresťanským politikom, a ten podľa jeho slov nemôže byť nikdy rasistom. „Zaviedli sme nulovú toleranciu voči antisemitizmu a rasizmu, preto tvrdenie, že Orbán je antisemita alebo rasista, je fake news,“ povedal na margo kritických reakcií na svoj prejav na 31. letnej univerzite Maďarov v rumunskom meste Baile Tušnad. V ňom sa dotkol otázky miešania rás.

Orbán varoval pred snahami progresívcov oddeliť západnú civilizáciu od kresťansko-židovských koreňov a podrobne vykreslil kroky svojej vlády v otázkach ochrany tradičnej rodiny, detí pred propagandou komunít LGBTQ, hraníc pred ilegálnymi migrantmi, či v oblasti udržiavania nízkych daní. „Maďarskí voliči hlasovali za hraničné zábrany a za ochranu detí,“ podčiarkol.

O vojne na Ukrajine premiér povedal, že Maďarsko je v plnej miere solidárne s ukrajinským obyvateľstvom a dodal, že bez americko-ruských rokovaní nikdy nebude na Ukrajine mier.

„Našou predstavou budúcnosti je, že globalisti môžu ísť do pekla! Ja som prišiel do Texasu. Neviem poradiť, čo by ste mali urobiť, avšak tvrdím, že dosiahnuť mier dokážu iba silní vodcovia. Potrebujeme silnú Ameriku so silným vodcom,“ konštatoval Orbán s poznámkou, že svet čaká odpoveď týkajúcu sa budúcnosti od Spojených štátov.