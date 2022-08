Hudba na zlepšenie nálady: Takto ju musíte počúvať, aby ste z nej mali najväčší úžitok

Aj keď si na zlepšenie nálady často púšťate obľúbenú hudbu, podľa výskumu iba pasívne počúvanie nemá tak silný účinok. Psychológovia zistili, že optimistická hudba znie lepšie, keď vynaložíte úsilie, aby ste si ju užili. Zatiaľ čo mnohí ľudia nechávajú hudbu pustenú na pozadí, aktívne počúvanie piesní na zlepšenie svojich emócií môže byť neuveriteľne obohacujúcim zážitkom.

V dvoch štúdiách sa vedci z University of Missouri zaoberali vplyvom hudby na pozitívne emócie. V jednom experimente uverejnenom v časopise The Journal of Positive Psychology ľudia navštívili laboratórium päťkrát počas dvoch týždňov, aby 15 minút počúvali hudbu, ktorú si vybrali, pričom:

Polovici účastníkov povedali, aby len počúvali hudbu a nepremýšľali nad svojim šťastím

Druhej polovici účastníkov povedali, aby sa pokúsili cítiť šťastnejšie a premýšľali o svojom šťastí.

Hoci obe skupiny povedali, že si hudbu užili rovnako, skupina, ktorá sa snažila cítiť sa šťastnejšie, sa po dvoch týždňoch skutočne cítila šťastnejšie. Ďalší experiment potvrdil výsledky, pričom účastníci počúvali pozitívnu hudbu a snažili sa urobiť si radosť, pričom sa cítili lepšie ako tí, ktorí len pasívne počúvali.

Rozhodujúce však je, že snaha byť šťastnejším fungovala iba vtedy, keď bola hudba optimistická. Hlavná autorka štúdie Yuna Ferguson poukázala na úskalie aktívneho hľadania šťastia v hudbe. Neodporúča ľuďom, aby sa neustále pýtali samých seba, či sú skutočne šťastní. Ako uviedla:

"Namiesto toho, aby sa ľudia sústredili na to, koľko šťastia získali, a zapojili sa do tohto druhu mentálnych výpočtov, by sa mohli viac sústrediť na vychutnávanie si svojej cesty za šťastím a neklásť dôraz len na cieľ."

Podľa spoluautora štúdie Kennona Sheldona štúdia demonštruje náš potenciál zmeniť našu vlastnú úroveň šťastia: „...môžeme sa zámerne snažiť o mentálne zmeny vedúce k novým pozitívnym životným skúsenostiam. Skutočnosť, že sme si vedomí, že to robíme, nemá žiadny škodlivý účinok."