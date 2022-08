Video: Ľudia na parkovisku prichytili nečakaného výtržníka

Turisti v Gatlinburgu v americkom štáte Tennessee túžili vidieť nejakého medveďa, no netušili, že sa im jeden práve snaží vlámať do auta. Autor tohto videa uviedol, že spolu s ďalšími hosťami ubytovanými v hoteli Chalet Inn si užíval chvíle pri bazéne, kde mu jeden pár uviedol, že by chceli vidieť v lesoch nejakého medveďa. V tom ďalšia pani začala kričať z balkóna izby, že na parkovisku je medveď.

Rekreanti neváhali, schmatli telefóny a nahrali medveďa priamo pri čine. Ten lozil po autách a do jedného z nich sa snažil vlámať cez okno. Nedarilo sa im ho odplašiť krikom ani trúbením a medveď medzitým stihol rozbiť okno auta. To patrilo práve páru, ktorý chcel vidieť medveďa, no určite nie za takýchto okolností. Následne privolali políciu a zásahový tím, ktorý chce medveďa chytiť do pasce a premiestniť ďalej od rekreačného strediska.

Video: Medveď sa snažil dostať do auta