OĽANO navrhne znížiť počet podpisov pod petíciu pre NR SR na 50.000

Pôjde o jeden z podnetov v rámci pripravovanej novely rokovacieho poriadku. Pre TASR to uviedol predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák. Pripúšťa, že konečné číslo by mohlo byť vyššie, keďže na tému nie je jednotný názor. Za ideálne by tiež považoval, ak by petícia obsahovala ako povinnú prílohu aj konkrétny návrh uznesenia, o ktorom by parlament rokoval.

„Posilniť účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch v parlamente, ktoré riešime prostredníctvom novely rokovacieho poriadku Národnej rady SR, je možné aj práve znížením minimálneho počtu podpisov petičného hárku adresovaného parlamentu z pôvodných 100.000 napríklad na 50.000 hlasov, ale aj posilnením práva zástupcu petičného výboru prerokovať obsah petície nielen vo výboroch parlamentu, ale aj v pléne, podobne ako je to pri predstavovaní návrhu zákona v prvom čítaní,“ myslí si Vetrák.

Povinnou prílohou s konkrétnym návrhom uznesenia, o ktorom by parlament rokoval, by sa podľa poslanca predišlo tomu, aby výsledkom petície bolo iba formálne vzatie na vedomie. „V súčasnosti sa stáva, že obsah petícií je zapracovaný do podoby návrhu uznesenia NR SR, len tak sa petícia zbytočne politizuje a stráca charakter výzvy zo strany zástupcov občianskej spoločnosti na riešenie určitého celospoločenského problému,“ vysvetlil. Konkrétna podoba odôvodnenia petície v pléne parlamentu bude podľa Vetráka predmetom ďalších rokovaní.

Otvorenie diskusie k zákonu o rokovacom poriadku NR SR o možnom znížení kvóra pre petície, ktoré musí prerokovať NR SR, a tiež o ďalšej úprave uvedenia a odôvodnenia petičnej akcie na výboroch a v pléne NR SR je aj jedným z navrhovaných opatrení Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 - 2030, ktorá v júli prešla medzirezortným pripomienkovým konaním.

Ako pre TASR vysvetlil rezort vnútra, ktorý koncepciu predložil, do prípravy materiálu bol zapojený aj neziskový sektor. „V prípade, ak bude vláda SR súhlasiť s návrhom, ktorý bol predložený občianskymi organizáciami, úrad splnomocnenca vlády je pripravený k tejto veci zorganizovať odborné a politické diskusie/semináre, v rámci ktorých sa bude hľadať optimálna forma splnenia tohto opatrenia,“ uviedol v stanovisku.