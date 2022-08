​Video: „Ekonomika, ktorá prestojí sankcie“. Rusko láka turistov propagandou proti Západu

Ani početné sankcie a ľudské straty na Ukrajine zatiaľ neprinútili Rusko stiahnuť chvost a ukončiť inváziu na cudzom území, o ktorej sa Kremeľ oficiálne vyjadruje ako o „špeciálnej operácii“. To však nie je všetko. Rusko si najnovšie otvorene robí posmech zo sankcií západných krajín, ktoré naň boli uvalené pre nezákonné vyvolanie vojenského konfliktu.

Ruská ambasáda v Španielsku na Twitteri zverejnila video, v ktorom podporuje turizmus na území Ruska. Klip s názvom „Čas na odchod do Ruska“ zobrazuje pohľady na najznámejšie dominanty krajiny, pričom ho sprevádza zaujímavý komentár.

Time to move to Russia pic.twitter.com/4CZL1Nt4Gi — Rusia en España (@EmbajadaRusaES) July 29, 2022

„Toto je Rusko,“ oznamuje po anglicky mužský hlas so silným ruským prízvukom. Turistov sa snaží nalákať na „vynikajúcu kuchyňu, krásne ženy, lacný plyn, bohatú históriu, svetoznámu literatúru, jedinečnú architektúru, úrodnú pôdu, lacnú elektrinu a vodu, balet, lacné taxi a donáškové služby, tradičné hodnoty, kresťanstvo, žiadnu 'cancel culture', pohostinnosť, vodku.“

Turistov zo Španielska by podľa ambasády mala zaujať aj „ekonomika, ktorá prestojí tisíce sankcií“. „Čas na odchod do Ruska. Nečakajte, zima klope na dvere,“ dodáva mužský hlas vo videu, čo je pravdepodobne narážka na strach európskych krajín z priškrtených dodávok plynu zo strany Ruska, ktoré by v zime mohli ohroziť chod podnikov aj domácností.