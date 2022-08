​Svojho psa nikdy nepúšťajte do zelenkastej vody! Toto hrozí

Ak váš psík pri venčení neváha skočiť do rieky či jazera, vždy sa predtým uistite, že voda v nich je priezračne čistá. Vyvarujte sa najmä vodným plochám so zelenkastým nádychom a charakteristickým puchom, ktorý je dôkazom o hrozbe pre štvornohého priateľa.

Zelenkastá farba a zápach je v nejednom prípade dôkazom o prítomnosti siníc vo vode. Tie produkujú toxíny, ktoré sú najnebezpečnejšie po prehltnutí, takže predstavujú hrozbu najmä pre zvieratá. K ich prehltnutiu môže dôjsť aj po obliznutí srsti alebo zožratí mŕtvej ryby plávajúcej vo vode.

Kde sa tvoria sinice a akú hrozbu predstavujú

Sinice rastú prevažne v teplej stojatej vode, ako sú rybníky alebo jazerá. Na svoj rast potrebujú živiny z okolitého prostredia, na čo im slúži napríklad odpad z fariem alebo vývod zo septiku.

To, či je voda toxická pre zvieratá, zistíte v prvom rade podľa sfarbenia. Ak okolo nej chodíte často, no zelenkavý nádych nabrala až počas posledných dní, pravdepodobne ide o zamorenie sinicami. Do takejto vody psa určite nepúšťajte.

Okrem farby si na vodnej ploche treba všimnúť prípadnú penu, sliz alebo usadeniny rias. Na hladine sa tiež môžu tvoriť škvrny pripomínajúce rozliatu farbu. Sinice nemusia byť len zelené – treba dať pozor aj na modrasté, červenkasté a hnedé sfarbenie. Pokiaľ ide o pach, vyvarujte sa benzínovej aróme a zápachu pripomínajúcemu pokazené vajcia.

Čo robiť, ak sa pes vykúpal v toxickej vode

V prípade, že ste si zamorenie všimli neskoro, okamžite psa vytiahnite z vody a osprchujte ho. To isté platí aj pre ľudí – ak ste sa kúpali vo vode zamorenej sinicami, čím skôr sa osprchujte, nežiaduce účinky totiž môže vyvolať kontakt siníc s pokožkou aj sliznicou dýchacích ciest.

Za nežiaduce účinky kontaktu so zamorenou vodou sa považuje vracanie a hnačka, a to rovnako u ľudí aj zvierat. Veľký pozor dajte na prípadný výskyt neurologických porúch, ako je nevoľnosť, slabosť, otupenosť. U zvierat môže dôjsť aj k nadmernej tvorbe slín a záchvatom. Ľudia sa zas stretávajú s bolesťou hlavy alebo brucha.

V prípade výskytu nežiaducich účinkov je potrebné vyhľadať veterinárnu pomoc. Pre okamžitú úľavu použite živočíšne uhlie.