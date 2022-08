O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa uchádza Michal Kaliňák

O hlasy voličov sa bude uchádzať ako občiansky kandidát, vníma zároveň dôležitosť čo najširšej podpory svojho programu pre jeho efektívnu implementáciu. „Preto som pripravený sa stretávať s politickými stranami, ktoré sa zaujímali o moju prípadnú kandidatúru, aby som im predstavil tézy svojho programu,“ povedal.

Vo svojej vízii vníma spektrum problémov najľudnatejšieho kraja v SR, pri ich náprave chce využiť i skúsenosti z 20-ročného pôsobenia v oblasti samospráv. „Na mnohé problémy možno použiť riešenia, ktoré nie sú nákladné a ani bytostné závislé od eurofondov ako jedinej spásy. Viem, že sa to dá a viem, ako na to,“ deklaruje.

Zužitkovať chce aj doterajšiu činnosť v štruktúrach ZMOS-u, o to viac, že strešnú organizáciu miestnej samosprávy vníma ako dôležitého partnera aj pri regionálnom rozvoji. „Vyšší územný celok musí byť veľký brat miest a obcí, to je alfa a omega. Preto je mojou víziou, aby som nespolupracoval len s krajskými poslancami, ale aj regionálnymi združeniami ZMOS-u. Súčasťou pracovného diára by preto boli aj výjazdy na rokovania týchto regionálnych združení,“ načrtol svoju predstavu vedenia kraja. Užšie prepojenie medzi miestnou a krajskou samosprávou považuje za dôležité na celonárodnej úrovni.

Okrem pôsobenia v štruktúrach ZMOS-u má Kaliňák so samosprávou skúsenosti aj pozície mestského poslanca v Medzilaborciach a Prešove. V minulosti pôsobil tiež ako hovorca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, taktiež i hovorca podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Bol i členom viacerých expertných skupín.