Štyri triky, ako ochrániť svoj trávnik počas dlhého obdobia sucha

Často sa môžeme trápiť s dlhším obdobím sucha, ktoré neprospieva prírode a škodí aj vašej záhrade. Základným spôsobom, ako v takýchto obdobiach záhradu ochrániť, je polievať ju večer alebo zavčas rána, keď sú teploty nižšie. Avšak nie všade je dostatok vody a zalievanie rozľahlých trávnikov tak nemusí byť vždy vhodné. Expert na trávniky Carlos Real z TotalLawn ale priniesol štyri tipy na to, ako trávniku počas dlhého sucha pomôcť.

Dobrou správou je, že trávnik je naozaj odolný. Na úplné zničenie vášho trávnika je potrebné veľmi silné sucho. Takže aj keď teraz váš trávnik vyzerá sucho a má žlté alebo hnedé škvrny, dokonca môže prestať rásť, v skutočnosti je jeho stav lepší ako vyzerá. Trávnik sa z takých vecí dokáže spamätať, potrebuje k tomu len dážď. Aj tak ale existujú tri spôsoby, ako trávnik pripravíte na sucho a pomôžete mu, kým opäť príde dážď.

Nepreháňajte to s hnojením

Hnojenie trávnika pomáha s jeho rastom, to si však okrem živín vyžaduje aj vodu. Preto by ste s hnojivom počas sucha mali narábať opatrne. Hnojivo totiž môže spáliť trávnik v teplom počasí, ak nie je správne zalievaný. Podľa experta je najlepšie s hnojením počkať, kým sucho neprestane a nezaprší.

Mulčujte a koste

Foto: Nadzeya Pakhomava/Shutterstock.com

Počas sucha musíte vedieť trávnik správne kosiť. Dôležité je, aby ste trávnik nekosili nízko. Výšku kosenia sa pokúste nastaviť tak vysoko, ako to len ide. Kosenie príliš nakrátko podporuje ďalší rast a bude vyžadovať viac vody a živín, ktoré v suchu jednoducho nedostane. Spomalený alebo zastavený rast trávnika počas sucha však znamená, že nemusíte kosiť často, keďže si to trávnik nevyžaduje.

Postarajte sa o burinu

Burina je v období sucha vo vašej záhrade skutočný nepriateľ. Nasáva totiž vodu a živiny z pôdy. To znamená, že sa nedostanú do trávy vtedy, keď je to najviac potrebné. Odborník tak odporúča vytrhávať burinu pri koreni hneď, ako sa objaví.

Nebehajte a nejazdite po trávniku

Hoci behanie a jazdenie po trávniku neznamená jeho okamžité poškodenie, takto môžete postupne viac zhutňovať pôdu, čo už v prípade dlhotrvajúceho sucha môže predstavovať problém. Najlepšie tak bude, ak v dlhom období sucha nebudete takto zaťažovať svoj trávnik.