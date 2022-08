Toto je dôvod, prečo niektorých psychopatov len ťažko rozoznáte

Ľudia s psychopatickými sklonmi, ktorí majú zároveň vysoké IQ, dokážu skrývať svoju skutočnú osobnosť. Ukázal to výskum publikovaný v odbornom časopise The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology .

Štúdia pomáha vysvetliť, ako je možné, že aj nebezpeční ľudia sa dokážu dostať do silných manažérskych pozícií. Psychiatri boli k tomuto výskumu inšpirovaní údajmi o nezvyčajne vysokej úrovni psychopatie medzi obchodnými manažérmi.

Zistili, že zatiaľ čo v bežnej populácii sa vyskytuje okolo 1 percenta psychopatov , medzi obchodnými manažérmi sa ich počet zvyšuje na 3 percentá. Carolyn Bate, prvá autorka štúdie, povedala:

„Myslela som si, že inteligencia by to mohla vysvetliť a že by to mohol byť problém, ak by sa zvýšil počet psychopatov na vysokých pozíciách v biznise. Toto číslo by mohlo byť viac ako tri percentá, pretože ak si ľudia uvedomujú, že sú psychopati, môžu aj klamať – sú dosť manipulatívni a chýba im empatia.“

Psychopati v biznise sú úplne odlišní od toho, ako ich vykresľujú filmy či seriály. Ako vysvetlila Carolyn Bate:

"Tí, ktorí sú na vrchole biznisu, sú často očarujúci a inteligentní, ale s emocionálnymi deficitmi, na rozdiel od psychopatov, ktorí sú dosť nevyspytateľní a majú tendenciu páchať hrozné zločiny a často ich chytia a uväznia."

Na overenie týchto teórií dali vedci skupine ľudí štandardný test psychopatie. Ukázali im aj sériu obrázkov, ktoré testovali úroveň ich empatie a zároveň sa merala ich galvanická odozva kože, aby sa posúdila ich emocionálna reakcia na obrázky.

Psychopati s priemernou alebo vysokou inteligenciou boli schopní regulovať svoju galvanickú kožnú reakciu tak, že ich výsledky vyzerali normálne. Psychopati s nízkou inteligenciou v štúdii však vykazovali abnormálne reakcie typické pre psychopatov. Možno pomocou týchto a iných techník dokážu psychopati s vysokou inteligenciou splynúť s inými ľuďmi predstieraním, že majú rovnaké reakcie ako oni.