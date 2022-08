Pelosiová napriek vyhrážkam Číny pricestovala na Taiwan

Pelosiovej lietadlo pristálo v taiwanskej metropole Tchaj-pej neskoro večer miestneho času. Šéfka dolnej komory amerického Kongresu sa tak stala najvyššie postavenou predstaviteľkou Spojených štátov na návšteve tohto samosprávneho ostrova za 25 rokov.

Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia a snaží sa ho diplomaticky izolovať. V posledných dňoch Peking čoraz dôraznejšie varoval Washington, aby sa „nezahrával s ohňom“. Správy o plánoch americkej političky vyvolali zvýšené napätie medzi oboma veľmocami.

Peking vníma cesty zahraničných predstaviteľov na Taiwan ako prejav uznania nezávislosti ostrova. Pelosiovej cestu preto vníma ako provokáciu, za ktorú USA „zaplatia“. Washington sa snažil Peking uistiť, že politika Spojených štátov voči Taiwanu sa nijako nemení.

Nie je jasné, aké kroky by Čína mohla v reakcii podniknúť. Objavili sa dohady, že by mohla pristúpiť k „výhražným“ vojenským cvičeniam a vyslať svoje vojenské lietadlá a lode do oblastí pod taiwanskou kontrolou, píše AP.

Čínske štátne médiá krátko pred príletom Pelosiovej s delegáciou na Taiwan priniesli správu o tom, že čínske stíhačky „prelietajú cez Taiwanský prieliv“. Bližšie detaily neposkytli, informovala agentúra AFP. USA predtým podľa agentúry Reuters oznámili, že východne od Taiwanu premiestnili štyri vojenské plavidlá vrátane lietadlovej lode.