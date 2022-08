Pozor na tieto škodlivé aplikácie, maskujú sa za tie, ktoré už máte v mobile

Kreativita kybernetických útočníkov nepozná hraníc a neustále prichádzajú s novými spôsobmi, ako sa chcú dostať do vašich zariadení, neraz aj priamo telefónov. Tam skúšajú získať prístup k vašim údajom, heslám, kontaktom a mnohému ďalšiemu. Často na to využívajú aplikácie, ktoré sa dokonca tvária užitočne. Napríklad si môžete v dobrej viere stiahnuť aplikáciu, ktorá údajne slúži na vyčistenie systému telefónu, ale namiesto toho vám na pozadí nainštaluje malvér alebo iný škodlivý softvér. Pritom to robia bez vášho vedomia a dokonca bez toho, aby ste ich čo i len raz spustili.

Na takéto aplikácie vás často upozorňujeme a aj radíme, ako sa ich zbaviť. Základom je aplikáciu odinštalovať, avšak ako upozornil blog populárneho antivírusového softvéru McAfee, takéto aplikácie skúšajú rôzne techniky na to, aby zabránili tomu, aby ste ich odinštalovali. Konkrétne v ponuke aplikácií vo vašom Android telefóne zmenia svoje meno a aj ikonku, aby pôsobili ako obchod Google Play alebo dokonca Nastavenia telefónu. Počítajú s tým, že obchod a nastavenia nebudete chcieť odinštalovať z telefónu.

Foto: McAfee.com

Takéto aplikácie navyše vytvárajú dojem dôveryhodnosti aj tým, že ich autori im vytvorili stránky na sociálnych sieťach, cez ktoré ich tiež propagujú. Takže môžete byť náchylnejší uveriť tomu, že ide o poctivé aplikácie.

V Európe zatiaľ nie je zaznamenaných veľa útokov takýmto štýlom. V Ázii je ich však naozaj dosť, rovnako sa množia aj v Brazílii a je možné, že časom vo väčšej miere dorazia aj k nám. Je dôležité, aby ste si tak dávali pozor na to, aké aplikácie sťahujete do svojho telefónu. Rovnako by ste mali dbať na zabezpečení svojho telefónu. Aplikácie, v ktorých sa tento malvér zistil, sú už z obchodu Google Play stiahnuté, navyše ich už dokáže rozpoznať aj mobilný antivírusový softvér.

Konkrétne to boli aplikácie:

Junk Cleaner- cn.junk.clean.plp

EasyCleaner- com.easy.clean.ipz

Power Doctor- com.power.doctor.mnb

Super Clean- com.super.clean.zaz

Full Clean -Clean Cache- org.stemp.fll.clean

Fingertip Cleaner- com.fingertip.clean.cvb

Quick Cleaner- org.qck.cle.oyo

Keep Clean- org.clean.sys.lunch

Windy Clean- in.phone.clean.www

Carpet Clean- og.crp.cln.zda

Cool Clean- syn.clean.cool.zbc

Strong Clean- in.memory.sys.clean

Meteor Clean- org.ssl.wind.clean

Foto: McAfee.com