Ruminácia: Takéto následky má depresia na mozog aj po vyliečení

Štúdia publikovaná v akademickom žurnále PLOS ONE zistila, že mladí dospelí, ktorí zažili depresiu, majú hyper-prepojené kognitívne a emocionálne siete v mozgu. Vedci z University of Illinois v Chicagu skenovali mozgy 30 dospelých vo veku od 18 do 23 rokov, keď boli v dobrom duševnom stave.

Účastníci už predtým zažili depresiu, ale inak boli zdraví a neužívali žiadne lieky. Vedci porovnali ich snímky z funkčnej magnetickej rezonancie so snímkami mozgu 23 kontrolných osôb, ktoré nezažili vážnu depresiu.

Výskumníci zistili, že ľudia, ktorí zažili depresiu, mali hyperkonektivitu v oblastiach mozgu, ktoré boli spojené s rumináciou. Ruminácia zahŕňa neustále premietanie osobných problémov vo svojej mysli bez toho, aby ste prišli s akýmkoľvek riešením.

Scott Langenecker, docent psychiatrie a psychológie na UIC, povedal: „Ruminácia nie je veľmi zdravý spôsob spracovania emócií. Ruminácia je rizikovým faktorom pre depresiu a pre opätovný výskyt depresie, ak ste ju mali v minulosti.“

Spolu s rumináciou výskumníci skúmali, akú veľkú mali účastníci kognitívnu kontrolu. Langenecker pokračoval: „Kognitívna kontrola a ruminácia, ako by ste mohli očakávať, spolu súvisia. Keď sa zvyšuje ruminácia, kognitívna kontrola klesá.“

Zatiaľ čo mladí dospelí v štúdii neboli v súčasnosti depresívni, predchádzajúci výskum ukazuje, že približne polovica z nich do dvoch rokov zažije recidívu. Mladá dospelosť pritom môže byť kritickým obdobím, v ktorom ľudia lepšie reagujú na správnu terapiu. Rachel Jacobs, prvá autorka štúdie, povedala: