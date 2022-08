Leibovitzová podporila flashmob #SitLikeAGirl na podporu Oleny Zelenskej

DNES - 11:39

Washington Správy » Zahraničné

Americká fotografka Annie Leibovitzová, ktorá je autorkou fotografie prvej dámy Ukrajiny Oleny Zelenskej na obálke amerického časopisu Vogue, vyzvala vo svojich príbehoch na Instagrame ženy, aby pokračovali vo flashmoboch #SitLikeAGirl (Seď ako dievča). Píše o tom web The New Voice of Ukraine.

Flashmob vznikol v reakcii na vlnu hejtu po zverejnení fotografií Zelenskej. Časť verejnosti, aj ukrajinskej, sa domnieva, že tento pokus Leibovitzovej pripomenúť vojnu Ruska proti Ukrajine bol nepremyslený. Namietajú aj proti póze Zelenskej, ktorá pôsobí príliš „mužsky“. V reakcii na to ukrajinská novinárka Zoja Zvyňackivská spustila flashmob #SitLikeAGirl, v ktorom Ukrajinky vrátane policajtiek, aktivistiek, novinárok a mnohých ďalších napodobňujú pózu Zelenskej. Okrem iného takto chcú zosmiešniť normy správania, ktorých dodržiavanie sa od žien a dievčat očakáva a vyžaduje. Leibovitzová vo svojom ďalšom príspevku na Instagrame zverejnila hashtag #SitLikeAGirl na čiernom pozadí a potom vyzvala svojich sledovateľov, aby sa tiež pridali a zverejnili vlastné fotografie. Do flashmobu sa zapojili tisíce žien na Ukrajine aj v zahraničí, informovala v pondelok na Instagrame Zvyňackivská, ktorá dodala, že dosiahla svoj cieľ - „informovať Západ, že v ťažkých vojnových časoch spoločnosť podporuje prvú dámu, využívajúcu všetky príležitosti, aby neúnavne a vytrvalo žiadala od západných partnerov zbrane.“ Obálka Vogue a rozhovor s Olenou Zelenskou vyšli v digitálnej podobe pred niekoľkými dňami. Tlačená verzia bude k dispozícii v októbri. Na ďalšom zábere vidieť Zelenskú v dlhom modrom kabáte vedľa skupiny ukrajinských vojačiek, na dvoch je zachytená s manželom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ďalšiu fotografiu Zelenskej pri lietadle zničenom ostreľovaním Leibovitzová urobila na letisku v meste Hostomeľ v Kyjevskej oblasti. Pri fotografiách nechýbajú značky odevov, ktoré má prvá dáma oblečené, pričom všetky sú bez výnimky ukrajinské. Mnohí používatelia internetu v diskusiách na rôznych platformách napísali, že tento obraz Zelenskej príliš koliduje s vrecami s pieskom a maskovacím oblečením vojačiek a vytvára nenáležitý a podľa niektorých aj urážlivý obraz o súčasnej situácii na Ukrajine. Ukrajinská prvá dáma sa minulý týždeň v rozhovore pre britskú televíznu stanicu BBC vyjadrila ku kontroverzii, ktorá vznikla po zverejnení fotografií. „Ešte raz opakujem, že využívam každú príležitosť hovoriť o Ukrajine. Bola to skvelá príležitosť, pretože Vogue čítajú milióny ľudí na celom svete. A bolo mojou povinnosťou hovoriť s nimi priamo,“ vysvetlila v reakcii na kritiku. Zdieľať tento článok na Facebooku