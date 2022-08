Zelenskyj: Po vyplávaní prvej lode s obilím z Odesy je ešte priskoro na oslavu

„V tejto chvíli je ešte priskoro vyvodzovať akékoľvek závery a čokoľvek predpovedať,“ povedal Zelenskyj v pravidelnom videoposolstve. „Počkajme a uvidíme, ako bude dohoda fungovať a či bude skutočne zaručená bezpečnosť,“ dodal.

Päťmesačná blokáda vývozu z vojnou zničenej Ukrajiny – jedného z najväčších svetových exportérov obilia – prispela k prudkému nárastu cien potravín, čo obzvlášť tvrdo zasiahlo najchudobnejšie krajiny sveta, pripomína AFP.

Nákladná loď Razoni, ktorá v pondelok vyplávala z Odesy, sa plaví pod vlajkou Sierry Leone, je naložená kukuricou a smeruje do Libanonu. Podľa tureckého experta na pohyb lodí v Bosporskom prielive a v regióne Yörüka Išika by Razoni mala do ústia Bosporu doraziť v utorok okolo poludnia.

Teraz sa očakáva, že budú nasledovať ďalšie konvoje, ktoré budú rešpektovať námorný koridor a formality zakotvené v dohode. Prelomový pakt podpísali Ukrajina a Rusko minulý mesiac a išlo o prvý významný dohovor medzi bojujúcimi stranami od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu 24. februára.