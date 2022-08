Mali sme šťastie, že u nás zhoreli len tri domy, tvrdí starosta Hřenska

Za významný pokrok považuje starosta to, že sa hasičom podarilo preniknúť do tiesňav. „To znamená, že doteraz hasili zhora smerom nadol, ale zásah nebol tak aktívny, ako keď môžu hasiť zdola nahor do previsov,“ vysvetľuje Pánek.

V nedeľu sa mohli do svojich domovov vrátiť obyvatelia Vysokej Lípy. Pre obce Hřensko, Mezná a Mezní Louka však naďalej platí evakuácia. Na malej ploche sa pohybuje nespočetné množstvo techniky a hasičov, obyvatelia by tam podľa starostu momentálne iba prekážali.

Keď to bude možné, starosta obce Hřensko si chce sám prejsť osadu Mezná, aby zmapoval rozsah škôd. Zatiaľ ho nedokáže odhadnúť. „Pochopiteľne musia prísť najprv odborníci a znalci a až potom budeme môcť určiť, aká škoda skutočne vznikla,“ uviedol Pánek. Tiesňavy chce opraviť hneď, ako to bude možné, aby ešte zachránili tohtoročnú turistickú sezónu.

Pánek tiež apeluje, aby ľudia na miesto nejazdili. „Ponúka sa nám mnoho ľudí, ktorí by nám chceli pomôcť. Ale vyzývam ich, aby nejazdili, pretože by nám tu teraz prekážali. A naviac polícia by ich do toho uzavretého priestoru nepustila,“ povedal starosta Hřenska. Dodal, že keď im hasiči umožnia začať opravovať tiesňavy, potom budú za pomoc vďační.