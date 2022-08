Americkým mestám hrozia do roku 2100 teploty ako na Blízkom východe

Mnohým americkým mestám v dôsledku klimatickej krízy hrozí, že do konca storočia môžu mať v letnom období teploty, aké dnes panujú na Blízkom východe. Vyplýva to z analýzy neziskovej organizácie Climate Central, ktorá podáva správy o klíme. TASR správu prevzala v pondelok od denníka The Guardian.

Vlny horúčav zachvátili toto leto veľké pásy územia Spojených štáty. V niektorých oblastiach Veľkých prérií v strednej časti krajiny teplota vzduchu dosiahla až 46 stupňov Celzia. Následkom globálneho otepľovania však môže mnoho miest v USA zažívať ešte vyššie teploty, ktoré sa doteraz považovali za ťažko predstaviteľné. V týchto oblastiach dôjde z dlhodobého hľadiska ku zmene podnebia, ktoré je dnes bežné v lokalitách na juhu krajiny či dokonca v ďalekej cudzine.

Z analýzy trendov teplôt vyplýva, že mnohé mestá budú mať v roku 2100 letné teploty, aké dnes zažíva juh USA. Vo Washingtone budú letá podobné ako v texaskom Austine; Boston bude na tom podobne ako Filadelfia; a počasie v Billingse v Montane bude pripomínať El Paso v Texase. Los Angeles bude pripomínať podnebím čoraz viac mexický Tuxpan a teploty v Austine budú v lete také vysoké, ako sú dnes v Dubaji. Phoenix bude horúčavami pripomínať Saudskú Arábiu a letné dni v Las Vegas budú ako dnes v Kuvajte.

Hovorca Climate Central Peter Girard vidí skutočné riziká v dlhodobých vlnách horúčav, ktorú dnes trvajú len pár dní. „Vlny horúčav sa stanú normálnymi a nebezpečenstvá budú oveľa väčšie... Nepríjemné (teploty) sa môžu rýchlo zmeniť na nebezpečné,“ dodal.

Výskumníci podľa údajov od roku 1990 do roku 2020 stanovili dnešnú „normálnu“ teplotu a spracovali 20 rôznych projekcií v tomto storočí podľa rôznych scenárov zmeny klímy. Rozhodli sa pracovať so scenárom, kde sa emisie radikálne neznížia a globálna priemerná teplota sa do konca storočia zvýši o približne 3,6 stupňa Celzia.