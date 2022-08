Ľudia s touto pozitívnou vlastnosťou zvyknú žiť dlhšie

Štedrosť vedie k dlhšiemu životu, zistil výskum publikovaný v akademickom žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences . Ľudia, ktorí zdieľajú viac svojich zdrojov s ostatnými, majú vyššiu priemernú dĺžku života.

Vedci, ktorí analyzovali štedrosť ľudí v rôznych krajinách, našli priamoúmerný vzťah s priemernou dĺžkou života. Inými slovami, čím viac sa ľudia delili o peniaze či jedlo, tým dlhší mali život.

Ľudia vo Francúzsku a Japonsku sa napríklad delia o viac ako dve tretiny svojho celoživotného príjmu s ostatnými a obe krajiny majú najnižšiu mieru úmrtnosti. Pre porovnanie, ľudia v Číne a Turecku zdieľajú menej ako polovicu svojho príjmu a ich riziko úmrtia v nasledujúcom roku je dvojnásobné.

Niektoré krajiny však nenasledovali tento vzorec. Ľudia v USA a Spojenom kráľovstve sa tiež delili o menej ako polovicu svojho ročného príjmu, ale riziko úmrtia je tam bližšie k štedrejším krajinám, ako je Francúzsko a Japonsko. Austrália je ďalšou odľahlou krajinou, kde sú ľudia ešte menej štedrí ako v USA a Spojenom kráľovstve, no žijú dlhšie.

Údaje pochádzajú z 34 krajín na šiestich kontinentoch. Porovnávala sa suma, ktorú ľudia zarobili so sumou, ktorý zvykli venovať iným. Suma, ktorú ľudia zarobili, sa porovnávala so sumou, ktorú dali iným. Výsledky ukázali, že spoločnosti v západnej Európe majú tendenciu zdieľať veľa svojich zdrojov a tiež žijú dlhšie.

Krajiny v subsaharskej Afrike ako Senegal mali najnižšiu mieru zdieľania a najvyššiu úmrtnosť. Napriek tomu, že sú bohatší ako iné africké národy, Juhoafričania zdieľajú len málo svojich zdrojov a tiež umierajú skôr.

Spoluautorka štúdie Fanny Kluge uviedla: "Naše analýzy naznačujú, že prerozdeľovanie ovplyvňuje mieru úmrtnosti krajiny bez ohľadu na hrubý domáci produkt na obyvateľa."

Veľkorysosť môže byť individuálna alebo spoločenská – obe sú spojené so zvýšením dlhovekosti, ako uviedla Kluge: "Čo považujem za obzvlášť zaujímavé, je to, že vzťah medzi štedrosťou a celoživotným príjmom, ktorý sme opísali, nezávisí od toho, či benefity pochádzajú od štátu alebo od širšej rodiny."